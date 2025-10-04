Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2947635
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

PM मोदी ने आईटीआई टॉपर्स को किया सम्मानित, बिहार को भी दी कई बड़ी सौगात

PM Modi: विज्ञान भवन में आईटीआई दीक्षांत समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के टॉपर्स को सम्मानित किया और कौशल विकास के महत्व पर जोर दिया. पीएम मोदी ने कहा, भारत ज्ञान और कौशल का देश है. इस मौके पर उन्होंने 62,000 करोड़ रुपये की युवा-केंद्रित योजनाओं का शुभारंभ किया, जिनमें बिहार के लिए भी कई परियोजनाएं शामिल हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 04, 2025, 03:06 PM IST

Trending Photos

PM मोदी ने आईटीआई टॉपर्स को किया सम्मानित
PM मोदी ने आईटीआई टॉपर्स को किया सम्मानित

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को विज्ञान भवन में आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) के टॉपर्स को सम्मानित किया. उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले केंद्र सरकार ने आईटीआई छात्रों के लिए दीक्षांत समारोह आयोजित करने की परंपरा शुरू की थी. आज, हम इस गौरवशाली परंपरा का एक और अध्याय देख रहे हैं. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं भारत के कोने-कोने से हमारे साथ जुड़ने वाले सभी युवा आईटीआई छात्रों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं. यह समारोह इस बात का प्रतीक है कि भारत अब कौशल विकास को कितना महत्व देता है. आज देश भर के युवाओं के लिए दो और बड़ी शिक्षा एवं कौशल विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस दीक्षांत समारोह के पीछे का विचार यही था कि जब तक हम श्रम को प्रतिष्ठा नहीं देंगे, हुनर के लिए जो लोग काम करते हैं, जिनमें सामर्थ्य है, उनका सार्वजनिक जीवन में सम्मान नहीं होगा तो शायद वो अपने आप को कम महसूस करेगा. उन्होंने कहा कि भारत ज्ञान और कौशल का देश है. यही बौद्धिक शक्ति हमारी सबसे बड़ी शक्ति है. आईटीआई न सिर्फ औद्योगिक शिक्षा के प्रमुख संस्थान हैं, बल्कि वे आत्मनिर्भर भारत की कार्यशालाएं भी हैं.

ये भी पढ़ें: RJD के कुशासन से जननायक की चोरी तक... देखें युवाओं संग संवाद में क्या बोले PM मोदी

Add Zee News as a Preferred Source

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बिहार के युवाओं की भी प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के युवा देशों में से एक है. बिहार उन राज्यों में से एक है, जहां आबादी के अनुपात में सबसे अधिक युवा हैं. इसलिए बिहार के युवाओं का सामर्थ बढ़ता है तो स्वभाविक रूप से देश की ताकत भी बढ़ती है. उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं का सामर्थ्य और बढ़ाने के लिए एनडीए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है. आज बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण को समर्पित एक विशाल आयोजन हो रहा है.यह दर्शाता है कि एनडीए सरकार बिहार के युवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है.

इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में 62,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की युवा-केंद्रित योजनाओं का शुभारंभ किया. प्रधानमंत्री ने 60 हजार करोड़ रुपए के निवेश से देशभर में एक हजार सरकारी आईटीआई के उन्नयन के लिए 'पीएम-सेतु' का शुभारंभ किया.

पीएम मोदी ने खासकर बिहार को योजनाओं का तोहफा दिया. उन्होंने संशोधित 'मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता' योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत दो साल के लिए 5 लाख स्नातकों को एक हजार रुपए का मासिक भत्ता मिलेगा. बिहार में जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन किया गया। बिहार के चार विश्वविद्यालयों में नई शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं की आधारशिला रखी गई. इसके अलावा बिहटा में एनआईटी पटना के नए परिसर का उद्घाटन किया गया.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

PM Modi

Trending news

PM Modi
PM मोदी ने आईटीआई टॉपर्स को किया सम्मानित, बिहार को भी दी कई बड़ी सौगात
PM Modi
बिहार के विकास में एक और नया अध्याय, पताही एयरपोर्ट निर्माण को मिली मंजूरी
bihar chunav 2025
भोजपुरी सुपरस्टारों की पहली पसंद भाजपा ही क्यों? एक तो दिल्ली में दिखा रहा कमाल
bihar chunav 2025
बिहार BJP की महत्वपूर्ण बैठक आज, सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा संभव
Jharkhand Crime News
चक्रधरपुर में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान चाकूबाजी, सात युवक घायल, एक की हालत गंभीर
Biahr Chunav 2025
क्या एकजुट हो रहा पासवान परिवार? चाचा पारस ने भतीजे चिराग के लिए कही बड़ी बात
bihar chunav 2025
RJD के कुशासन से जननायक की चोरी तक... देखें युवाओं संग संवाद में क्या बोले PM मोदी
Jharkhand news
Jharkhand News: पाकुड में मानवता शर्मशार, गमछे में मिला नवजात शिशु का शव
Heavy rain in Sasaram
सासाराम में भीषण बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, रेड अलर्ट
Begusarai crime news
बेगूसराय पुलिस की बड़ी कामयाबी, 15 हजार के इनामी कुख्यात अपराधी अंकित कुमार को धरा
;