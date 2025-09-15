PM MODI: 'बिहार की तुलना बीड़ी से कर रहे, इन्हें बिहार से नफरत', पीएम मोदी का करारा हमला
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2923378
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

PM MODI: 'बिहार की तुलना बीड़ी से कर रहे, इन्हें बिहार से नफरत', पीएम मोदी का करारा हमला

PM Modi Purnia Rally: पूर्णिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को विकास की सौगात दी और करीब 4000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ किया. उन्होंने कांग्रेस और राजद पर राज्य को बदनाम करने का आरोप लगाया और कहा कि एनडीए सरकार हर गरीब को घर, हर परिवार को सुविधा और महिलाओं को आर्थिक शक्ति देने के लिए प्रतिबद्ध है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 15, 2025, 05:30 PM IST

Trending Photos

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

PM Modi in Purnia: पूर्णिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत जनता से क्षमा मांगते हुए की. उन्होंने कहा कि कोलकाता में कार्यक्रम लंबा खिंचने के कारण उन्हें देर हो गई, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए डटे रहे. प्रधानमंत्री ने इस धैर्य और प्यार के लिए जनता का आभार जताया.

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कांग्रेस और राजद पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा कि इन दलों ने बिहार को कभी गंभीरता से नहीं लिया और अब राज्य के विकास को देखकर बौखलाए हुए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और राजद के नेता बिहार की तुलना बीड़ी से कर राज्य को बदनाम करने में जुटे हैं.

पीएम मोदी ने सीमांचल की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए कहा कि घुसपैठियों की वजह से जनसंख्या संतुलन बिगड़ रहा है और लोग अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. उन्होंने कहा कि जो भी घुसपैठिया है, उन्हें बाहर जाना ही होगा और यह एनडीए सरकार की जिम्मेदारी है. उन्होंने कांग्रेस और राजद पर आरोप लगाया कि वे वोटबैंक की राजनीति के लिए ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रधानमंत्री ने बिहार के विकास के लिए करीब 4000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इसमें रेल, एयरपोर्ट, बिजली और पानी से जुड़ी कई अहम योजनाएं शामिल हैं. पीएम मोदी ने बताया कि आज 4 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर मिला है, जिससे परिवारों के जीवन में नई शुरुआत हुई है. उन्होंने कहा कि बेघर परिवारों को पक्का घर देना उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब तक उनकी सरकार 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का घर दे चुकी है और अब 3 करोड़ नए घर बनाने का काम जारी है. उन्होंने दोहराया कि जब तक हर गरीब को छत नहीं मिल जाती, वे रुकने वाले नहीं हैं.

प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में बिहार की महिलाएं 'लखपति दीदी' बन रही हैं. उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूहों के लिए 500 करोड़ रुपये का सामुदायिक निवेश फंड जारी किया गया है, जिससे महिलाओं को आर्थिक ताकत मिलेगी. मोदी ने कहा कि उनके लिए पूरा देश उनका परिवार है और सरकार हर घर की चिंता करती है. पीएम मोदी ने बताया कि नवरात्र से ठीक पहले 22 सितंबर से रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी घटा दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस फैसले से खासकर माताओं और बहनों के रसोई खर्च में बड़ी राहत मिलेगी.

प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी की लड़ाई में बिहार ने अपनी ताकत दिखाई थी और आज भी देश की प्रगति में बिहार की भूमिका अहम है. उन्होंने बिहार की जनता को नई परियोजनाओं की शुभकामनाएं दीं और राज्य के विकास को और गति देने का वादा किया.

ये भी पढ़ें- राहुल के साथ खड़े होने की जगह नहीं मिली, PM मोदी के मंच पर गुफ्तगू करते दिखे पप्पू

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

PM Modibihar chunav 2025

Trending news

PM Modi
'बिहार की तुलना बीड़ी से कर रहे, इन्हें बिहार से नफरत', पीएम मोदी का करारा हमला
Amrapali Dubey news
'तारीफ करो प्लीज...' आम्रपाली दुबे ने सेल्फी शेयर कर फैंस से की अपील
PM Modi
राहुल के साथ खड़े होने की जगह नहीं मिली, PM मोदी के मंच पर गुफ्तगू करते दिखे पप्पू
Bihar politics
डबल इंजन सरकार से हो रहा विकास, विपक्ष कर रहा दुष्प्रचार चिराग पासवान का बड़ा बयान
Purnea news
'गड़बड़ करने वाले एगो नेता हमारे साथ', ललन सिंह की ओर इशारे करते हुए बोले CM नीतीश
Mukesh Sahni
मंत्री जीवेश मिश्रा को कालिख लगाएगी वीआईपी कार्यकर्ता: मुकेश सहनी
Jharkhand Weather News
मौसम विभाग ने दी चेतावनी, कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी
PM Modi
पीएम मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन
Bagaha News
बगहा में जितिया स्नान के दौरान गंडक नदी में डूबा मासूम, गांव में पसरा सन्नाटा
Akshara Singh news
अक्षरा सिंह का बिंदास अंदाज, इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'गलत और हमेशा गलत'
;