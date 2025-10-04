Advertisement
PM Modi Bihar: पीएम मोदी ने किया कौशल दीक्षांत समारोह का शुभारंभ, बिहार के युवाओं को मिली बड़ा सौगात

PM Modi Bihar: पीएम मोदी ने बिहार के युवाओं को आज (शनिवार, 4 अक्टूबर) को बड़ी सौगात देने का काम किया. पीएम मोदी ने पीएम-सेतु योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 1000 सरकारी आईटीआई को हब-एंड-स्पोक मॉडल में अपग्रेड किया जाएगा. योजना के पहले चरण में पटना और दरभंगा के आईटीआई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 04, 2025, 11:53 AM IST

PM Modi Big Gift For Bihar Youths: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बिहार के युवाओं को आज (शनिवार, 4 अक्टूबर) को बड़ी सौगात देने का काम किया. पीएम ने आज युवाओं से जुड़ी करीब 62 हजार करोड़ रुपये की परियोजना का शिलान्यास किया. इसके अलावा पीएम ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत की. इस योजना के तहत युवाओं को दो साल तक हर महीने एक हजार रुपए की मदद दी जाएगी. इससे प्रदेश के करीब पांच लाख युवाओं को फायदा मिलेगा. वही पीएम मोदी मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना बिहार का शुभारंभ किया. इसके तहत लगभग पांच लाख ग्रेजुएट नौजवानों को 2 साल तक 1,000 रुपये का हर महीने भत्ता और मुफ्त कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा.

इसी के साथ पीएम मोदी नए सिरे से डिजाइन किए गए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का भी शुभारंभ किया. जिसके तहत युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त शिक्षा लोन मुहैया कराया जाता है. बता दें कि इस योजना के तहत 3.92 लाख से ज्यादा छात्र पहले ही 7,880 करोड़ रुपये से ज्यादा रुपयों का कर्ज के रूप में फायदा ले चुके हैं. इसके अलावा प्रधानमंत्री बिहार युवा आयोग का औपचारिक उद्घाटन किया. प्रधानमंत्री ने जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य ग्लोबल लेवल पर नौजवानों को तैयार करने के लिए इंडस्ट्रियल और कॉरपोरेट (बिजनेस) एजुकेशन दिलाना है.

इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी से जुड़े. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि देश भर के आईआईटी टॉपर्स के लिए कौशल दीक्षांत समारोह को आयोजन किया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार ने युवाओं के लिए शुरू से ही काम किया है. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कुशल युवा कार्यक्रम साथ निश्चय योजना के तहत चलाए जा रहे हैं. 10 लाख युवाओं को नौकरी और 40 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया गया है. आगे का एक करोड़ का लक्ष्य रखा गया है. सीएम ने कहा कि हले की सरकार ने कोई काम नहीं किया. जब से NDA की सरकार बनी तब से विकास हो रहा है. आज कानून का राज है.

