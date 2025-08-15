PM Modi Independence Day Speech: लालकिले के प्राचीर से पीएम मोदी ने ऐसे की बिहार चुनाव साधने की कोशिश
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2881971
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

PM Modi Independence Day Speech: लालकिले के प्राचीर से पीएम मोदी ने ऐसे की बिहार चुनाव साधने की कोशिश

PM Modi Independence Day Speech: पीएम मोदी ने युवाओं से लेकर कारोबारियों के लिए बड़े ऐलान किए हैं. सियासी जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री ने लालकिले के प्राचीर से बिहार विधानसभा चुनाव को भी साधने की कोशिश की है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 15, 2025, 12:13 PM IST

Trending Photos

पीएम मोदी,
पीएम मोदी,

PM Modi Independence Day Speech: भारत आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और जनता को संबोधित किया. अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया. पीएम मोदी ने युवाओं से लेकर कारोबारियों के लिए बड़े ऐलान किए हैं. पीएम मोदी ने युवाओं के लिए प्रधानमंत्री विकस‍ित भारत रोजगार योजना का ऐलान करते हुए करीब 3.5 लाख युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है. इसके तहत रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे. प्रधानमंत्री ने कहा कि आज से ही इस योजना की शुरुआत की जा रही है. वहीं GST को लेकर भी प्रधानमंत्री ने बड़ा ऐलान किया. पीएम ने कहा कि दिवाली से हमारी सरकार नया जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रही है. स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव को भी साधने की कोशिश की है.

दरअसल, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि दिवाली से हमारी सरकार नया जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रही है, जिसके तहत मौजूदा जीएसटी दरों की समीक्षा की जाएगी. साथ ही टैक्‍स स्‍लैब को भी तर्कसंगत बनाया जाएगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि GST के तहत कई तरह के टैक्‍स स्‍लैब हैं, जो वस्‍तुओं पर अलग-अलग हैं. नए जीएसटी रिफॉर्म्‍स के तहत इन सभी वस्‍तुओं पर लगने वाले GST की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद यह तय किया जाएगा कि किस वस्‍तु पर कितनी जीएसटी दर लागू होगी. दूसरी ओर पीएम मोदी ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की. 

ये भी पढ़ें- ₹100 परीक्षा फीस, दीदी की रसोई और 50 लाख नौकरी.., गांधी मैदान से CM नीतीश की घोषणाएं

इस योजना के तहत पहली बार प्राइवेट सेक्‍टर में नौकरी करने वाले युवाओं को सरकार की ओर से 15 हजार रुपये मिलेंगे. यह राशि दो किश्‍तों में दी जाएगी. पहली किश्‍त 6 महीने पूरे होने और दूसरी किश्‍त 1 साल के पूरे होने के बाद मिलेगी. एक लाख तक की सैलरी पाने वालों को इस योजना का लाभ मिलेगा. इतना ही नहीं इस योजना के तहत रोजगार देने वाली कंपनियों को भी सपोर्ट किया जाएगा. इन कंपनियों को हर कर्मचारी पर 3000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी. इससे ज्यादा से ज्यादा युवा स्टार्टअप की ओर आकर्षित होगा. 

पीएम मोदी ने लालकिले के प्राचीर से अवैध घुसपैठ पर भी निशाना साधा. प्रधानमंत्री ने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, ये घुसपैठिए मेरे नौजवानों की रोटी छीन रहे हैं. मेरी बहन-बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा. पीएम ने कहा कि जब डेमोग्राफी बदलती है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट बन जाता है. मैं कहना चाहता हूं कि हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है. इस मिशन के द्वारा भारत पर मंडरा रहे संकट को तय समय में खत्म किया जाएगा, इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे. 

ये भी पढ़ें- स्वतंत्रता दिवस पर CM नीतीश की बड़ी घोषणा, कई वैकेंसी में परीक्षा शुल्क सिर्फ ₹100

पीएम ने यह बातें ऐसे समय में कही हैं जब बिहार में SIR को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है. विपक्ष एकसुर में इसका विरोध कर रहा है. बिहार में डेमोग्राफी को लेकर एक तरह से बहस छिड़ी हुई है. कई जिलों में बांग्लादेशियों के रहने की खबरें आ रही हैं. भाजपा सांसद निशिकांत ठाकुर ने तो संसद में इस मुद्दे को उठाया है. उन्होंने बिहार, झारखंड और बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ पर गंभीर बहस की मांग की है. जाहिर है बिहार चुनाव से पहले बांग्लादेशी घुसपैठ भी एक गंभीर मुद्दे के रूप में उभर रहा है और पीएम मोदी के लालकिले के प्राचीर से इस मुद्दे को उठाना सरकार की गंभीरता को जाहिर करता है.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

PM Modiindependence day 2025bihar chunav 2025

Trending news

PM Modi
PM Modi Speech: लालकिले के प्राचीर से पीएम मोदी ने ऐसे की बिहार चुनाव साधने की कोशिश
79th Independence Day 2025
₹100 परीक्षा फीस, दीदी की रसोई और 50 लाख नौकरी.., गांधी मैदान से CM नीतीश की घोषणाएं
nitish kumar
स्वतंत्रता दिवस पर CM नीतीश की बड़ी घोषणा, कई वैकेंसी में परीक्षा शुल्क सिर्फ ₹100
Chirag Paswan
'जब तक प्रधानमंत्री मोदी हैं, तबतक...' चिराग पासवान ने NDA को लेकर कह दी बड़ी बात
independence day 2025
India 79th Independence Day 2025 Highlights: गांधी मैदान में CM नीतीश ने फहराया तिरंगा, प्रदेशवासियों को संबोधित भी किया
Arvind Sahni
Vaishali News: वैशाली में पुलिस मुठभेड़ में 50 हजार का ईनामी बदमाश अरविंद साहनी ढेर
Bagaha News
बेतिया में धान गबन कांड पर बड़ी कार्रवाई, पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक गिरफ्तार
Independence Day
बिहार के इन 5 स्वतंत्रता सेनानियों ने किए थे अंग्रेजों के दांत खट्टे! जानें योगदान
Independence Day Special 2025
25 की उम्र में अंग्रेजों को दी थी चुनौती, आज भी बिरसा मुंडा से लोग लेते हैं प्रेरणा
Akash Deep
इंग्लैंड सीरीज के बाद पहली बार बिहार पहुंचे तेज गेंदबाज आकाश दीप
;