PM Modi Independence Day Speech: लालकिले के प्राचीर से पीएम मोदी ने ऐसे की बिहार चुनाव साधने की कोशिश

PM Modi Independence Day Speech: भारत आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और जनता को संबोधित किया. अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया. पीएम मोदी ने युवाओं से लेकर कारोबारियों के लिए बड़े ऐलान किए हैं. पीएम मोदी ने युवाओं के लिए प्रधानमंत्री विकस‍ित भारत रोजगार योजना का ऐलान करते हुए करीब 3.5 लाख युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है. इसके तहत रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे. प्रधानमंत्री ने कहा कि आज से ही इस योजना की शुरुआत की जा रही है. वहीं GST को लेकर भी प्रधानमंत्री ने बड़ा ऐलान किया. पीएम ने कहा कि दिवाली से हमारी सरकार नया जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रही है. स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव को भी साधने की कोशिश की है.

दरअसल, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि दिवाली से हमारी सरकार नया जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रही है, जिसके तहत मौजूदा जीएसटी दरों की समीक्षा की जाएगी. साथ ही टैक्‍स स्‍लैब को भी तर्कसंगत बनाया जाएगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि GST के तहत कई तरह के टैक्‍स स्‍लैब हैं, जो वस्‍तुओं पर अलग-अलग हैं. नए जीएसटी रिफॉर्म्‍स के तहत इन सभी वस्‍तुओं पर लगने वाले GST की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद यह तय किया जाएगा कि किस वस्‍तु पर कितनी जीएसटी दर लागू होगी. दूसरी ओर पीएम मोदी ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की.

इस योजना के तहत पहली बार प्राइवेट सेक्‍टर में नौकरी करने वाले युवाओं को सरकार की ओर से 15 हजार रुपये मिलेंगे. यह राशि दो किश्‍तों में दी जाएगी. पहली किश्‍त 6 महीने पूरे होने और दूसरी किश्‍त 1 साल के पूरे होने के बाद मिलेगी. एक लाख तक की सैलरी पाने वालों को इस योजना का लाभ मिलेगा. इतना ही नहीं इस योजना के तहत रोजगार देने वाली कंपनियों को भी सपोर्ट किया जाएगा. इन कंपनियों को हर कर्मचारी पर 3000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी. इससे ज्यादा से ज्यादा युवा स्टार्टअप की ओर आकर्षित होगा.

पीएम मोदी ने लालकिले के प्राचीर से अवैध घुसपैठ पर भी निशाना साधा. प्रधानमंत्री ने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, ये घुसपैठिए मेरे नौजवानों की रोटी छीन रहे हैं. मेरी बहन-बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा. पीएम ने कहा कि जब डेमोग्राफी बदलती है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट बन जाता है. मैं कहना चाहता हूं कि हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है. इस मिशन के द्वारा भारत पर मंडरा रहे संकट को तय समय में खत्म किया जाएगा, इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे.

पीएम ने यह बातें ऐसे समय में कही हैं जब बिहार में SIR को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है. विपक्ष एकसुर में इसका विरोध कर रहा है. बिहार में डेमोग्राफी को लेकर एक तरह से बहस छिड़ी हुई है. कई जिलों में बांग्लादेशियों के रहने की खबरें आ रही हैं. भाजपा सांसद निशिकांत ठाकुर ने तो संसद में इस मुद्दे को उठाया है. उन्होंने बिहार, झारखंड और बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ पर गंभीर बहस की मांग की है. जाहिर है बिहार चुनाव से पहले बांग्लादेशी घुसपैठ भी एक गंभीर मुद्दे के रूप में उभर रहा है और पीएम मोदी के लालकिले के प्राचीर से इस मुद्दे को उठाना सरकार की गंभीरता को जाहिर करता है.

