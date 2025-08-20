PM Modi Bihar Visit: 22 अगस्त को गयाजी आ रहे पीएम मोदी, 13,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात
PM Modi Bihar Visit: 22 अगस्त को गयाजी आ रहे पीएम मोदी, 13,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात

PM Modi Bihar Visit: 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज्ञान की नगरी बोधगया स्थित मगध विश्वविद्यालय परिसर में आगमन होगा. उनके आगमन को लेकर तैयारियां जोर-शोर से तैयारियां की जा रही हैं.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 20, 2025, 10:08 PM IST

गयाजी आ रहे पीएम मोदी
गयाजी आ रहे पीएम मोदी

PM Modi Bihar Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त 2025 को बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे. इस क्रम में अपने बिहार दौरान के दौरान वे गयाजी में करीब ₹13,000 करोड़ की लागत से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. इन परियोजनाओं में बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शहरी विकास और जलापूर्ति जैसे अहम क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिससे राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी.

यह भी पढ़ें: गया में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा हमला, राहुल और तेजस्वी को बताया 'खलनायक'

इस दौरे की एक प्रमुख उपलब्धि गंगा नदी पर बने औंटा-सिमरिया पुल का उद्घाटन होगा. यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को बेहतर ढंग से जोड़ेगा और भारी वाहनों की आवाजाही के लिए रास्ता 100 किलोमीटर तक छोटा कर देगा. इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा और सिमरिया धाम जैसे धार्मिक स्थलों तक पहुंच भी सुगम हो जाएगी.

प्रधानमंत्री इस अवसर पर दो नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे. पहली है अमृत भारत एक्सप्रेस, जो गयाजी और दिल्ली के बीच चलेगी. यह ट्रेन सप्ताह में दो दिन, हर रविवार और गुरुवार चलेगी, और इसका नियमित संचालन 28 अगस्त से शुरू होगा. इससे बिहार और दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को तेज़ और आरामदायक विकल्प मिलेगा.

इसके अलावा, गयाजी से जुड़े बौद्ध सर्किट को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री वैशाली-कोडरमा के बीच चलने वाली एक नई बौद्ध सर्किट ट्रेन को भी रवाना करेंगे. यह पहल पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को भी उजागर करेगी. इस दौरे से बिहार के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है.

वहीं पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर भाजपा नेता सह कार्यक्रम प्रभारी धर्मेंद्र कुंमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा गया बोधगया कॉरिडोर, विश्व स्तरीय जक्शन सहित कई योजनाओं का शिलान्यास व उद्धघाटन करेंगे. इस कार्यक्रम में तीन से चार लाख लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था की गई है और पीएम हैलीपैड से सभा स्थल तक सभी लोगों का अभिवादन करते हुए मंच तक जाएंगे.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

