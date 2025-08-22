PM Modi Bihar: पीएम मोदी ने घुसपैठियों-लालटेन राज से डराया, ऑपरेशन सिन्दूर से जोश भरा और अपने काम गिनाकर जगाई नई उम्मीद

Bihar Chunav 2025: पीएम मोदी इस साल छठी बार बिहार आए. इस बार वे मोक्ष की धरती गयाजी में उतरे और राज्य के लोगों को 13,000 करोड़ रुपये की सौगात दी. चुनाव साल में पीएम मोदी बिहार को लगातार सौगात दिए जा रहे हैं. गयाजी की रैली के मंच से पीएम मोदी जब बोलने के लिए उठे तो शुरुआती संबोधन मगही में करने के बाद पूरे रौ में आ गए. उन्होंने न केवल विपक्ष चौतरफा वार किया बल्कि ऑपरेशन सिन्दूर का जिक्र कर पाकिस्तान और उसके आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर सेना का मनोबल भी बढ़ाया. पीएम मोदी ने कहा, बिहार चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की धरती है. जब भी किसी दुश्मन ने भारत को चुनौती दी है, बिहार देश की ढाल बनकर खड़ा हुआ है. यह इस धरती की ताकत है. इस धरती पर लिया गया हर संकल्प कभी खाली नहीं जाता. जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, मैंने बिहार की इसी धरती से आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी. आज दुनिया देख रही है कि बिहार की धरती से लिया गया वो संकल्प पूरा हो चुका है.

आतंकी पाताल में क्यों न छुप जाएं, भारत की मिसाइलें दफन कर देंगी

पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, उधर से पाकिस्तान हम पर ड्रोन हमले कर रहा था और इधर भारतीय सेना पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में बिखेर रही थी. पीएम मोदी ने शुक्रवार को यह साफ कर दिया कि पाकिस्तान की एक भी मिसाइल हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाई. पीएम मोदी ने साफ कहा कि अब भारत में आतंकवादी भेजकर हमले कराने वाले बच नहीं पाएंगे. उन्होंने कहा कि आतंकी चाहे पाताल में ही क्यों न छुप जाएं, भारत की मिसाइलें उन्हें दफन करके रहेंगी.

लाल आतंक से जकड़ा हुआ था गया

विपक्षी दलों पर वार करते हुए पीएम मोदी ने कहा, याद कीजिए, लालटेन राज में यहां कैसी दुर्दशा थी. यह क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था. माओवादियों के चलते शाम को कही आना-जाना मुश्किल था. हजारों गांव ऐसे थे, जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे. लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था. न शिक्षा थी और न रोजगार था. न जाने कितनी पीढ़ियों को इनलोगों ने पलायन के लिए मजबूर कर दिया था. राजद और उसके साथी बिहार के लोगों को केवल वोटबैंक मानते हैं. उन्हें गरीब के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है.

बिहार के लोगों से घृणा करती है कांग्रेस

पीएम मोदी ने यह भी कहा, आपको याद होगा कि कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने मंच से कह दिया था कि अपने राज्य में बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे. बिहार के लोगों से इतनी घृणा करती है कांग्रेस. यह कोई भूल नहीं सकता. कांग्रेस का बिहार के लोगों के प्रति ऐसा व्यवहार देखने के बाद भी राजद के लोग गहरी नींद में सोए हुए थे. बिहार की जनता कांग्रेस और इंडी गठबंधन के इस नफरती व्यवहार को देख चुकी है. अब बिहार के लोग अपने घर पर ही काम कर सके, इसके लिए हम काम कर रहे हैं.

कांग्रेस और राजद ने पहले खुद की तिजोरी भरी

पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस और राजद की सरकारों ने कभी जनता के पैसों का मोल नहीं समझा, इन्होंने हमेशा पहले खुद की तिजोरी भरी. इनके राज में सालों साल तक परियोजनाएं पूरी नहीं होती थीं. अब इस गलत सोच को भी एनडीए सरकार ने बदल दिया है. अब शिलान्यास के बाद कोशिश होती है कि जल्द से जल्द समय सीमा में उस काम को पूरा करने किया जाए. आज का यह कार्यक्रम इसका भी एक शानदार उदाहरण है.

पीएम, सीएम और मंत्रियों के खिलाफ कड़े कानून का कर रहे विरोध

लोकसभा में पेश किए गए नए कानून का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज कोई सरकार कर्मचारी गलत काम करता है तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री और मंत्री या प्रधानमंत्री गलत काम करता है तो जेल से भी सरकार चला सकता है. हमने देखा है कि जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे. जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे. नेताओं के ऐसे रवैये पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध कैसे लड़ सकते हैं.

उन्होंने कहा कि संविधान हर जनप्रतिनिधि से ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद करता है. हम संविधान की मर्यादा को तार-तार नहीं कर सकते. इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लेकर आई है, जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया जाएगा. पीएम मोदी ने बताया कि इस कानून के बन जाने के बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गिरफ्तारी के 30 दिनों के अंदर जमानत लेनी होगी. अगर जमानत नहीं मिलती है तो 31वें दिन उसकी कुर्सी चली जाएगी.

नए कानून को लेकर कांग्रेस और राजद पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, हम इस तरह का कानून ला रहे हैं, लेकिन ये लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं. ये राजद और कांग्रेस वाले जो बेल पर बाहर हैं और रेल में खेल कर चुके हैं, इनको लगता है कि अगर ये जेल चले गए तो इनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे. इसलिए सुबह शाम ये मोदी को गाली दे रहे हैं. हमारे राजेंद्र बाबू, बाबा साहब आंबेडकर ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सत्ता के भूखे लोग भ्रष्टाचार करेंगे और जेल जाने पर भी कुर्सी से चिपके रहेंगे. अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी.

बड़ा खतरा है घुसपैठ, बिहार के लोगों का मारा जा रहा हक

देश में घुसपैठ के खतरे को लेकर लोगों को आगाह करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैंने लालकिले से एक और खतरे की बात कही है. देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है. बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है. इसलिए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को तय नहीं करने देंगे. बिहार के युवाओं का रोजगार नहीं छिनने देंगे. जिन चीजों पर भारतीयों का अधिकार है, उस पर डाका नहीं डालने देंगे. मैंने इसके लिए डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है. हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे.

पीएम मोदी ने कांग्रेस और राजद पर घुसपैठियों को पनाह देने का आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस और राजद वाले वोटबैंक को बढ़ाने के लिए बिहार का हक घुसपैठियों को देना चाहते हैं. वे वोट के लिए कितने भी नीचे जा सकते हैं. इसलिए बिहार के लोगों को सतर्क होना चाहिए. हमें बिहार को कांग्रेस और राजद की बुरी नजर से बचाकर रखना है. बिहार के लोगों के सपने पूरे हों, उनके सपनों को नई उड़ान मिले, इसके लिए हम और नीतीश जी की सरकार कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं.

गिनाए विकास के काम

पीएम मोदी ने बिहार में विकास के कामों को गिनाते हुए कहा, राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन हुआ है. उन्होंने कहा कि जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी चैन से नहीं बैठेगा. पिछले 11 साल में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर बनाकर दे दिए गए. अकेले बिहार में 38 लाख से अधिक और गया जिले में 2 लाख से अधिक परिवारों को पक्का घर बनाकर दिए गए. उन्होंने कहा कि हमने केवल गरीबों को घर नहीं दिया, उन्हें उनका स्वाभिमान भी दिया है. इन घरों में बिजली, पानी, शौचालय और गैस कनेक्शन की सुविधाएं दी हैं.

शुक्रवार को भी बिहार के मगध क्षेत्र के 16 हजार से अधिक परिवारों को पक्के घर दिए गए. इस बार इन परिवारों में दीवाली और छठ पूजा की रौनक और ज्यादा होगी. मैं अपना घर पाने वाले सभी ला​भार्थी परिवारों को बधाई देता हूं. पीएम मोदी ने यह भी कहा, जो लोग पीएम आवास योजना के लाभ से अब भी छूट गए हैं, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक हर गरीब को पक्का घर नहीं मिल जाता.

पीएम मोदी ने कहा, गयाजी में एक तकनीकी सेंटर की स्थापना की जा रही है. बक्सर पावर प्लांट का शुभारंभ हुआ है. कुछ दिनों पहले औरंगाबाद के नवीनगर के सुपर थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखी गई थी. भागलपुर के पीरपैंती में भी नया पावर प्लांट बनेगा. इससे आपको बिजली तो मिलेगी ही, उद्योगों को भी बिजली मिलती है और युवाओं को रोजगार मिलता है. बिहार के युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी देने के लिए नीतीश जी ने बड़ा अभियान चलाया हुआ है.

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि नीतीश जी के चलते ही शिक्षकों की भर्ती पूरी पारदर्शिता से हुई. बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार मिले, पलायन न करना पड़े, इसमें केंद्र सरकार की एक नई योजना से बड़ी मदद मिलने वाली है. इसी 15 अगस्त से ही एक नई रोजगार योजना लागू हुई है. इसके तहत हमारे युवा जब निजी क्षेत्र में नौकरी करेंगे तो केंद्र सरकार अपने पास से उन्हें 15 हजार रुपये दिए जाएंगे.

पीएम मोदी ने यह भी कहा, विकास के जिस प्रोजेक्ट की नींव एनडीए सरकार रखती है, वो पूरा होकर रहती है. गयाजी रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है. इससे गयाजी स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी. आज गया वो शहर है, जहां राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत जैसी ट्रेनों की सुविधाएं उपलब्ध हैं. गयाजी से दिल्ली तक सीधा कनेक्शन नई संभावनाएं बनाने के लिए ट्रेनें चल रही है. देश के अटूट भरोसे के कारण साल 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में शुरू हुआ मेरा सेवाकाल निरंतर जारी है.