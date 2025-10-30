Muzaffarpur News: आज मुजफ्फरपुर पहुंच रहे हैं PM मोदी, मोतीपुर में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित

PM Modi News: पीएम मोदी ने अपने बिहार दौरे को लेकर एक्स पर ट्वीट करके कहा कि उत्साह के इस माहौल में गुरुवार की सुबह करीब 11 बजे मुजफ्फरपुर में और दोपहर बाद 12:45 बजे छपरा में जनता-जनार्दन से संवाद का सौभाग्य मिलेगा.
PM Modi Bihar: बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (गुरुवार, 30 अक्टूबर) को एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं. पीएम मोदी आज मुजफ्फरपुर और छपरा में एक-एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं. पीएम मोदी के आगमन को लेकर जिला प्रशासन पुरी तरह मुस्तैद है. सुरक्षा एजेंसियां चप्पे-चप्पे की निगरानी कर रहे हैं. पीएम की रैली में लोगों के बैठने के लिए हैंगर सिस्टम पंडाल बनाया गया है, ताकि लोग आराम से बैठ कर उनका भाषण सुन सकें. पीएम की मोतीपुर रैली में बरुराज विधानसभा क्षेत्र के अलावा मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली जिले की जनता पहुंचेगी.
पीएम मोदी की सभा को लेकर मोहम्मदपुर के मैदान को पूरी तरह बैरिकेटिंग कर दिया गया है. पंडाल के कुछ ही दूरी पर तीन हेलीपैड का निर्माण कराया गया है. इसके अलावा सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं. पीएम मोदी ने बिहार आगमन पर उत्सुकता जताते हुए सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट करके लिखा कि बिहार के मेरे परिवारजन भाजपा-NDA को प्रचंड जीत दिलाने के लिए खुद चुनाव मैदान में हैं. उन्होंने कहा कि उत्साह के इस माहौल में गुरुवार की सुबह करीब 11 बजे मुजफ्फरपुर में और दोपहर बाद 12:45 बजे छपरा में जनता-जनार्दन से संवाद का सौभाग्य मिलेगा. मुझे विश्वास है कि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर राज्य के मेरे भाई-बहन महाविजय का शंखनाद करेंगे.
इसी के साथ बीजेपी पार्टी आज अपना चुनावी घोषणापत्र जारी करने जा रही है, जिसे वह ‘संकल्प पत्र' नाम दिया गया है. जानकारी के मुताबिक, बीजेपी का संकल्प पत्र विकास, रोजगार और सुशासन के वादों पर केंद्रित रहने की उम्मीद है. पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री घोषणापत्र जारी करेंगे. इससे पहले महागठबंधन ने अपना घोषणापत्र जारी कर कई बड़े वादे किए थे, जिन पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी.
