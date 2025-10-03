बिहार के युवाओं के लिए कल 62,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न योजनाओं की शुरुआत करेंगे PM मोदी

Bihar News: एक ऐतिहासिक कदम के तहत युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री पीएम-सेतु (PM-SETU) योजना की शुरुआत करेंगे. इस योजना के अंतर्गत देशभर के 1,000 सरकारी आईटीआई (ITI) का उन्नयन 60,000 करोड़ रुपये के निवेश से किया जाएगा.

मुख्य फोकस : बिहार में युवा कौशल विकास और शिक्षा

प्रधानमंत्री बिहार की पुनर्गठित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत 5 लाख स्नातकों को दो वर्षों तक प्रतिमाह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी.

प्रधानमंत्री बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे, जिससे उद्योग आधारित पाठ्यक्रम और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा. प्रधानमंत्री बिहार की चार विश्वविद्यालयों में नए शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं की आधारशिला रखेंगे तथा एनआईटी पटना के बिहटा स्थित नए परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे. प्रधानमंत्री देशभर के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 1,200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाओं का उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री कौशल दीक्षांत समारोह में आईटीआई टॉपर्स को सम्मानित करेंगे.

बिहार पर विशेष जोर

कार्यक्रम में बिहार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो राज्य की समृद्ध परंपरा और युवा जनसंख्या को दर्शाता है. प्रधानमंत्री पुनर्गठित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख स्नातक युवाओं को दो वर्षों तक प्रतिमाह 1,000 रुपये और निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण मिलेगा. प्रधानमंत्री पुनर्निर्मित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ करेंगे. इस योजना के तहत छात्रों को 4 लाख रुपये तक का पूरी तरह ब्याज-मुक्त शिक्षा ऋण मिलेगा. अब तक 3.92 लाख छात्रों को 7,880 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण मिल चुका है. प्रधानमंत्री बिहार युवा आयोग का भी औपचारिक उद्घाटन करेंगे. यह वैधानिक आयोग 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को सशक्त करने और उनकी ऊर्जा को दिशा देने का कार्य करेगा.

जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का उद्घाटन

प्रधानमंत्री बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे, जिसका उद्देश्य उद्योग आधारित पाठ्यक्रम और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कार्यबल तैयार करना है.

नई शैक्षणिक व अनुसंधान सुविधाओं की आधारशिला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री बिहार की चार विश्वविद्यालयों

पटना विश्वविद्यालय

भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा

जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा

नालंदा ओपन विश्वविद्यालय, पटना

में 160 करोड़ रुपये की लागत से नई शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं की आधारशिला रखेंगे। इनसे 27,000 से अधिक छात्रों को आधुनिक बुनियादी ढाँचा, उन्नत प्रयोगशालाएँ, छात्रावास और बहुविषयक शिक्षा के अवसर मिलेंगे।

एनआईटी पटना का बिहटा परिसर राष्ट्र को समर्पित

प्रधानमंत्री एनआईटी पटना के बिहटा परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे. इस परिसर में 6,500 छात्रों की क्षमता है. इसमें 5G यूज केस लैब, इसरो के सहयोग से स्थापित क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र और एक इनोवेशन व इन्क्यूबेशन सेंटर शामिल हैं, जिसने पहले ही 9 स्टार्टअप्स को समर्थन दिया है.

भर्ती पत्र और छात्रवृत्ति वितरण

प्रधानमंत्री बिहार सरकार में हाल ही में नियुक्त 4,000 से अधिक उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे. साथ ही मुख्यमंत्री बालक/बालिका छात्रवृत्ति योजना के तहत 9वीं और 10वीं के 25 लाख छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से 450 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति जारी करेंगे.

