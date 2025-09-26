Advertisement
बिहार में 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार' योजना का पीएम मोदी ने किया शुभारंभ, सीएम नीतीश ने जताया आभार

Bihar News: बिहार में महिला रोजगार योजना का शुभारंभ कर दिया गया है. योजना में महिलाओं को 10-10 हजार देने और जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उनको 2 लाख रुपये और दिए जाएंगे. नीतिश कुमार ने इस योजना के बारे में बताते हुए विपक्ष की सरकारों पर तंज कसा. साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के किए कार्यों को बताकर उनकी प्रशंसा की.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 26, 2025, 12:55 PM IST

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना

Bihar News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार' योजना का शुभारंभ किया है. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली शामिल हुए. योजना के तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10-10 हजार रुपए, यानी कुल 7,500 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई. इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जिनका रोजगार अच्छा चलेगा, उन्हें दो लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता मिलेगी.

उन्होंने बताया कि अन्य महिलाओं को योजना का लाभ देने के लिए अलग-अलग तारीख तय की गई है. अगली तारीख 3 अक्टूबर निर्धारित की गई है और इसके बाद लगभग हर हफ्ते में राशि महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी. पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार ने कहा, 'सभी जानते हैं कि पहले की सरकारों ने राज्य में कोई काम नहीं किया. पहले बुरा हाल था, जब 24 नवंबर 2005 को एनडीए की सरकार बनी थी, तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं और राज्य में कानून का राज है. सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है.'

उन्होंने महिला सशक्तीकरण के लिए किए गए कामों को गिनाया. मुख्यमंत्री ने कहा, 'शुरू से ही महिला सशक्तीकरण पर जोर दिया गया. 2006 में पंचायती राज संस्था और 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई. 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया. 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया.'

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पहले बिहार में स्वयं सहायता समूहों की संख्या कम थी. इसे अब जीविका के नाम से जाना जाता है और इस समूहों की संख्या लगभग 11 लाख है. इनमें जीविका दीदियों की संख्या करीब 1.40 करोड़ है. 2024 में हमने शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का गठन किया. इसमें तेजी से काम चल रहा है. इनकी संख्या 37 हजार हो चुकी है और 3.85 लाख जीविका दीदियां इसमें शामिल हैं.

इस मौके पर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार की प्रशंसा की. मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में बहुत काम कराए हैं. जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन और बाढ़ राहत के रूप में बड़ी राशि देने की घोषणा की गई.

उन्होंने कहा कि बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट और पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता जैसी घोषणाएं की गईं.

इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि मुझे विश्वास है कि माता-बहनें योजना के तहत दी जा रही राशि का सदुपयोग करेंगी और अपने परिवार को खुशहाल बनाएंगी. राज्य और देश के विकास में योगदान करेंगी.

ये भी पढे़ं: आज बिहार की 75 लाख महिलाओं को मिलेंगे 10,000 रुपए, इतने बजे चेक कीजिएगा बैंक अकाउंट

