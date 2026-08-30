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PM मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम से जुड़े CM सम्राट चौधरी, बोले, नशामुक्त युवा और महिला सशक्तिकरण से मजबूत होगा विकसित भारत

Samrat Chaudhary: मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने रविवार को पटना स्थित लोक सेवक आवास के 'नेक संवाद' सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम 'मन की बात' के 137वें संस्करण का लाइव प्रसारण सुना. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का संदेश युवाओं, महिलाओं और विद्यार्थियों को नई ऊर्जा देने वाला है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 30, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 09:56 PM IST
PM मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम से जुड़े CM सम्राट चौधरी, बोले, नशामुक्त युवा और महिला सशक्तिकरण से मजबूत होगा विकसित भारत
Image Credit: PM मोदी के &#039;मन की बात&#039; कार्यक्रम से जुड़े CM सम्राट चौधरी

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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