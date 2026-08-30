PM मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम से जुड़े CM सम्राट चौधरी, बोले, नशामुक्त युवा और महिला सशक्तिकरण से मजबूत होगा विकसित भारत

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश देश के युवाओं, महिलाओं और विद्यार्थियों को नई ऊर्जा और प्रेरणा देने वाला है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' अभियान को मजबूत करने की अपील युवाओं को नशे से दूर रखने और इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. बिहार में भी युवाओं को नशे से दूर रखने और समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है.