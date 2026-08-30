PM मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम से जुड़े CM सम्राट चौधरी, बोले, नशामुक्त युवा और महिला सशक्तिकरण से मजबूत होगा विकसित भारत

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Samrat Chaudhary: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 137 वें संस्करण का रविवार, 30 अगस्त 2026 को लाइव प्रसारण हुआ. इस कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए. इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी भी लोक सेवक आवास स्थित 'नेक संवाद' सभागार में आयोजित 'मन की बात' के लाइव प्रसारण में शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश देश के युवाओं, महिलाओं और विद्यार्थियों को नई ऊर्जा और प्रेरणा देने वाला है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' अभियान को मजबूत करने की अपील युवाओं को नशे से दूर रखने और इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. बिहार में भी युवाओं को नशे से दूर रखने और समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 'मन की बात' के दौरान प्रधानमंत्री ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण, युवाओं की रचनात्मक भागीदारी, देश के इतिहास को सरल एवं रोचक तरीके से समझने तथा छात्राओं को स्पेस टेक्नोलॉजी से जोड़ने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन दिया. प्रधानमंत्री का यह संदेश समाज के विभीन्न वर्गों को आगे बढ़ने और देश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित करता है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में युवा शक्ति, महिला शक्ति और नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका है. प्रधानमंत्री जी का यह संदेश बिहार सहित पूरे देश को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है.