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बिहार की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं पीएम मोदी, कल देर शाम आ सकते हैं पटना

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल मंगलवार को आखिरी कैबिनेट बैठक करने के बाद इस्तीफा दे सकते हैं. कल ही बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर मंथन किया जा सकता है. बीजेपी विधायक दल की बैठक में चुने गए नेता के नाम पर एनडीए विधायक दल की बैठक में मंजूरी ली जाएगी. उसके बाद चुने गए नेता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और फिर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा. बताया जा रहा है कि पीएम मोदी शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए पटना पहुंच सकते हैं. वे मंगलवार देर शाम को पटना पहुंच सकते हैं. इसके लिए पटना में एयरपोर्ट से लेकर लोकभवन तक बैरिकेडिंग शुरू हो चुकी है. बिहार में यह पहला मौका होगा, जब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है. इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं. कार्यकर्ताओं के इस हौसले को और बुलंद करने के लिए पीएम मोदी पटना आ रहे हैं.

बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 14 अप्रैल की देर शाम लगभग 8 बजे पटना आ सकते हैं. 14 अप्रैल की रात वे पटना में रुक सकते हैं और 15 अप्रैल को नई सरकार के शपथ लेने के बाद वे वापस नई दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं. पीएम मोदी के अलावा भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बन सकते हैं.

पीएम मोदी और अन्य वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए पटना में प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. DM एस.एम. त्यागराजन सोमवार को लोक भवन पहुंचे, जहां उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों की जानकारी राज्यपाल को दी.