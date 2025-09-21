PM Modi Abused: अब तेजस्वी यादव की यात्रा में PM मोदी की मां को दी गई गाली, मंच से हौसला बढ़ाते रहे RJD नेता

PM Modi Abused: बिहार का विधानसभा चुनाव अब गाली-गलौज की ओर बढ़ गया है. पीएम मोदी को एक बार फिर से गाली देने का मामला सामने आया है. इस बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा में राजद कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को भद्दी-भद्दी गालियां दीं. बीजेपी ने इस वीडियो को शेयर किया है. बीजेपी की आईटी सेल के हेड अमित मालवीय और बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान समेत पार्टी के कई नेताओं ने दावा किया है कि तेजस्वी यादव की यात्रा में पीएम मोदी की मां को गालियां दी गईं. जिस समय यह घटना हुई मंच पर तेजस्वी यादव और राजद विधायक मुकेश रौशन भी मौजूद थे. वीडियो में दिख रहा है कि जब राजद कार्यकर्ता पीएम मोदी को गालियां दे रहे हैं तो राजद विधायक मुकेश रौशन उन्हें रोकने की बजाय उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं. हालांकि, Z Media इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी की दिवंगत मां को गाली दी गई थी. गाली देने वाला शख्स इस वक्त जेल में बंद है. सोशल मीडिया पर इस घटना की लोगों ने काफी आलोचना की थी. वहीं बीजेपी की ओर से बिहार बंद का आयोजन किया गया था. इसके बावजूद कांग्रेस के किसी नेता ने इस घटना का विरोध नहीं किया था, बल्कि कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी की मां का AI वीडियो रिलीज किया गया था. जिस पर हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को फटकार लगाई और तुरंत वीडियो डिलीट करने के आदेश दिए थे. अब तेजस्वी यादव की यात्रा में भी प्रधानमंत्री को गाली दी गई है.

ये भी पढ़ें- Land for Jobs scam: लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, नए समन जारी

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार बीजेपी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि गालीबाज आरजेडी- तेजस्वी की माई-बहिन गालीबाज योजना. तेजस्वी ने अपनी रैली में फिर से मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को गाली दिलवाई. आरजेडी के कार्यकर्ता जितना गाली दे रहे थे तेजस्वी उतना ही उनका हौसला बढ़ा रहे थे. राजद-कांग्रेस की रैलियों का आजकल एकसूत्री कार्यक्रम चल रहा है- "माई-बहिन को गाली दो." गालीबाजी जारी है इनकी. वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी इस घटना का कड़ा विरोध किया है. बीजेपी नेताओं ने कहा कि तेजस्वी के यही संस्कार हैं. बिहार की जनता इसे देख रही है और चुनाव में इसका बदला लेगी.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!