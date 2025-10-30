PM Modi Rally: पीएम को सुनकर मुजफ्फरपुर के लोग उत्साहित, बोले- मोदी ही हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे

PM Modi Muzaffarpur: बिहार विधानसभा चुनावी सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (30 अक्टूबर) को मुजफ्फरपुर जिले में एक जनसभा को संबोधित किया. मैदान में जनसैलाब उमड़ पड़ा. पीएम मोदी ने अपने भाषण में बिहार के विकास कार्यों का विस्तार से उल्लेख किया. पीएम मोदी की चुनावी जनसभा के बाद स्थानीय निवासी अभिषेक कुमार ने कहा कि पीएम मोदी ने बताया कि बिहार कैसे आगे बढ़ रहा है. हम चाहते हैं कि बिहार का नाम रोशन हो. विपक्षी पार्टियां सिर्फ बिहार को बदनाम करने का काम कर रही हैं. पीएम मोदी हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं और यह हमें बहुत अच्छा लगता है. राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए अभिषेक ने कहा कि ये लोग फुल फैमिली ड्रामेबाज हैं. बिहार की संस्कृति के बारे में इन्हें कुछ नहीं पता. हम बिहारवासी वोट के जरिए इनका जवाब जरूर देंगे.

बिहार चुनाव से जुड़ी सारी खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार की जनता मन बना चुकी है कि इस बार भी एनडीए को भारी बहुमत से सत्ता में लाना है. प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के भविष्य और एक विकसित बिहार के सपने पर चर्चा की है. जेडीयू के एमएलसी दिनेश सिंह ने दावा किया कि एनडीए की सरकार बनना तय है. विपक्षी दल इस बार फिर मात खाएंगे. मुजफ्फरपुर की सभी 11 सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित है. उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा, राहुल गांधी कहीं से भी गंभीर राजनेता नहीं हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- तेजस्वी के चुनावी वादों का 'पोस्टमार्टम', इन्हें धरातल पर उतारना कितना संभव?

राजभूषण चौधरी निषाद ने कहा कि नवंबर में शुरू हो रहे चुनाव में बिहार की जनता इंडी गठबंधन को करारा जवाब देगी. जनता जान चुकी है कि कौन विकास चाहता है और कौन सिर्फ राजनीति कर रहा है. गायघाट सीट से जेडीयू उम्मीदवार कोमल सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के आगमन से जनता में नया जोश देखने को मिला. रैली में भारी भीड़ ने यह साबित कर दिया है कि इस बार भी एनडीए की ही जीत तय है. एक अन्य स्थानीय नेता ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बिहारियों का अपमान किया है. छठ पूजा हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व है और जिसने इस पर टिप्पणी की, बिहार की जनता उसे माफ नहीं करेगी.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!