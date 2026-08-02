बिहार के लिए पीएम मोदी ने खोला खजाना: 10,845 करोड़ रुपए जारी, RJD-कांग्रेस बोलीं- 'यह हक का पैसा या कर्ज?'

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केंद्र की पीएम मोदी सरकार ने बिहार के लिए अपना खजाना खोल दिया है. बिहार समेत कुछ अन्य राज्यों को नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ी और अहम वित्तीय मदद प्रदान की है. केंद्र सरकार ने राज्यों के विकास कार्यों और पूंजीगत खर्च को गति देने के लिए बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत केंद्र ने राज्यों को 10 हजार 845 करोड़ रुपये भेज हिस्सेदारी के रूप में दिया है. यह राशि आगामी 10 अगस्त, 2026 को जारी होने वाली नियमित मासिक कर हस्तांतरण से अलग है. वहीं, अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है.
राजद के विधायक डॉ. गौतम कृष्ण ने कहा कि बिहार को केंद्र से जो राशि प्राप्त हुआ है, वह कौन सी राशि प्राप्त हुई है, वह स्पष्ट कर देना चाहिए. सहायता की राशि है, मदद की राशि है, कर्ज की राशि है या बिहार का हिस्सा वाला राशि है? उन्होंने कहा कि बात स्पष्ट हो जाएगी, खजाना खाली तो यहां है ही. अगर खजाना खाली नहीं है, तो फिर वृद्धा पेंशन जैसे सबसे जरूरी वाली चीजों में भी आपको पैसा नहीं दे पा रहे हैं.
विधायक डॉ. गौतम कृष्ण ने कहा कि बिहार में जो भी लंबित योजनाएं हैं, उसके सारे संवेदक रो रहे हैं और सब काम ड्रॉप किया हुआ है, रुका हुआ है. बिहार सरकार की स्थिति चरमरा गई है, वित्तीय व्यवस्था चरमरा गई है. वेतन देने के लिए भी पैसा नहीं है, पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, योजना-विकास के लिए पैसे नहीं हैं और सरकार के पास कोई विजन नहीं है.
कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने कहा कि GST का जो कलेक्शन होता है, उसका शेयर बिहार सरकार को मिला है. लोन भी यह लोग ले रहे हैं, लोन क्यों लेना पड़ रहा है इन लोगों को? पिछले चार महीने से लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा था. रोड, बिल्डिंग बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स का नहीं पेमेंट हो रहा था?
और दूसरी बात है कि जब सब कुछ ठीक-ठाक है, तो आपने वोट खरीदे थे, उन महिलाओं का क्या? 2 लाख रुपए कब दीजिएगा?
उन्होंने बिहार सरकार पर आरोप लगाया कि आपने महिलाओं को सपना दिखाया कि हम आपको 2 लाख रुपए देंगे. 10,000 रुए इलेक्शन के समय में देकर वोट तो ले लिया. अब सबसे पहले उनका पेमेंट करिए जो उनका ड्यूज बन रहा है.
बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक पवन जयसवाल ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता है. यह झूठ पर टिका हुआ विपक्ष है. इनको कोई भी अच्छा काम हम लोग का खराब ही लगता है. जहां भारत सरकार ने लगभग 10,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा बिहार सरकार को देने का काम किया है, इसके लिए केंद्र सरकार की प्रशंसा होनी चाहिए कि मोदी जी ने बिहार सरकार को 10,000 करोड़ रुपया दिया, उससे बिहार का विकास होगा. उल्टे ये कहते हैं कि भाई बिहार को कुछ नहीं मिला, ये झूठ है, तो छलावा है... यहीं बोलेंगे.
जदयू के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि देश के अंदर में संघीय प्रणाली और वित्तीय प्रणाली है. 13 से 14 किस्तों में केवल बिहार नहीं, देश के दूसरे राज्यों को भी सेंट्रल का शेयर मिलता है. विशेष असिस्टेंस भी मिलता है. अब विपक्ष अगर यह सवाल पूछ रहा है, तो उनसे पूछिए कि हे मान्यवर, आपको वेतन मिल रहा है? आपके सुरक्षाकर्मी को वेतन मिल रहा है? 11 तारीख को महीना का पेंशन दिवस है, उस दिन पेंशन की राशि निःशक्त के हाथ में, वृद्धजनों के खाते में जा रहा है? इनको अपने खाते के लिए पैसा चाहिए. अपना खाता में तो वेतन का ही मिलेगा, इसके अलावा तो और कोई रास्ता नहीं है.
रिपोर्ट: रुपेंद्र श्रीवास्तव