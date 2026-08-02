बिहार के लिए पीएम मोदी ने खोला खजाना: 10,845 करोड़ रुपए जारी, RJD-कांग्रेस बोलीं- 'यह हक का पैसा या कर्ज?'

जदयू के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि देश के अंदर में संघीय प्रणाली और वित्तीय प्रणाली है. 13 से 14 किस्तों में केवल बिहार नहीं, देश के दूसरे राज्यों को भी सेंट्रल का शेयर मिलता है. विशेष असिस्टेंस भी मिलता है. अब विपक्ष अगर यह सवाल पूछ रहा है, तो उनसे पूछिए कि हे मान्यवर, आपको वेतन मिल रहा है? आपके सुरक्षाकर्मी को वेतन मिल रहा है? 11 तारीख को महीना का पेंशन दिवस है, उस दिन पेंशन की राशि निःशक्त के हाथ में, वृद्धजनों के खाते में जा रहा है? इनको अपने खाते के लिए पैसा चाहिए. अपना खाता में तो वेतन का ही मिलेगा, इसके अलावा तो और कोई रास्ता नहीं है.