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बिहार के लिए पीएम मोदी ने खोला खजाना: 10,845 करोड़ रुपए जारी, RJD-कांग्रेस बोलीं- 'यह हक का पैसा या कर्ज?'

बिहार के विकास कार्यों और पूंजीगत खर्चों को गति देने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य के लिए खजाना खोल दिया है. केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए जाने वाले कर हस्तांतरण के तहत 10,845 करोड़ रुपये की अतिरिक्त अग्रिम किस्त जारी की है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 02, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 03:43 PM IST
बिहार के लिए पीएम मोदी ने खोला खजाना: 10,845 करोड़ रुपए जारी, RJD-कांग्रेस बोलीं- 'यह हक का पैसा या कर्ज?'
Image Credit: (Photo-AI) बिहार के लिए पीएम मोदी ने खोला खजाना

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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