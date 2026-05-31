PM मोदी भी बिहार के जर्दालु आम के दीवाने हैं! 'मन की बात' में इसकी मिठास का किया जिक्र

PM Modi Praised Jardalu Mango: बिहार का जर्दालु आम अपनी मिठास और खुशबू की वजह से देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी बहुत पसंद किया जाता है. इस आम की खासियत यह है कि यह स्वाद में बेहद मीठा होता है और इसमें रेशे भी कम होते हैं. इस आम को जो भी एक बार चख लेता है, वह इसका दीवान हो जाता है. जर्दालु आम के किसान हर साल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को तोहफे में यह आम भेजते हैं. पीएम मोदी ने अब इस आम के स्वाद का जिक्र अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में किया है.

पीएम मोदी ने विशेष रूप से भागलपुरी जर्दालु आम की तारीफ करते हुए कहा कि इसका रंग-रूप और इसकी अनूठी मनमोहक सुगंध को तो कोई दूर से ही पहचान सकता है और यह किसी को भी अपनी ओर अनायास ही खेच लेता है. पीएम मोदी ने कहा कि हमारे किसान भाइयों की मेहनत से आज आम की यह खूबसूरत यात्रा देश के छोटे गांवों से निकलकर इंटरनेशनल ब्रांड के रूप में ग्लोबल मार्केट तक पहुंच चुकी है. पीएम मोदी ने बिहार पारंपरिक एवं पौष्टिक पेय सत्तू का भी जिक्र किया है.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसके लिए पीएम मोदी का आभार जताया है. मुख्यमंत्री सम्राट ने कहा कि प्रधानमंत्री देश की भिन्न-भिन्न खासियतों एवं पहलुओं पर देशवासियों से सीधे संवाद कर उन्हें प्रेरित करते हैं. मन की बात कार्यक्रम में बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय उत्पादों और जनजीवन से जुड़े विषयों का उल्लेख किया जाना राज्यवासियों के लिए गर्व और सम्मान का विषय है. सीएम सम्राट ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह उल्लेख बिहार के किसानों, उद्यमियों और आम नागरिकों के परिश्रम तथा राज्य की समृद्ध कृषि एवं खाद्य परंपरा का सम्मान है. इससे बिहार के स्थानीय उत्पादों को देश-विदेश में नयी पहचान मिलेगी तथा किसान भी प्रोत्साहित होंगे.