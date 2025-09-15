PM Modi Bihar Visit: पूर्णिया में पीएम मोदी की हुंकार, ये रही भाषण की 20 बड़ी बातें

PM Modi Bihar Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए राज्य को 36,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी. उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया और अमृत भारत, वंदे भारत तथा पैसेंजर ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई. अपने भाषण में पीएम मोदी ने विकास, सुरक्षा, घुसपैठ, महिलाओं की सशक्तिकरण, और विपक्ष की वोटबैंक राजनीति पर विस्तार से बात की. उन्होंने डेमोग्राफिक असंतुलन को लेकर चिंता जताई और कहा कि घुसपैठियों को बाहर करना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है. साथ ही महंगाई को कम करने के लिए आगामी जीएसटी कटौती का भी जिक्र किया. ऐसे में पीएम मोदी के आज के भाषण की बड़ी बातें क्या-क्या रहीं, पढ़िए इस खबर में.

पूर्णिया एयरपोर्ट टर्मिनल उद्घाटन: प्रधानमंत्री ने पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया, जो 5 महीने से भी कम समय में तैयार हुआ. रेल सेवाओं की सौगात: अमृत भारत, वंदे भारत और पैसेंजर ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई. कई नई रेल लाइनों का शिलान्यास भी हुआ. 4 करोड़ गरीबों को आवास: पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने 4 करोड़ गरीबों को घर दिए हैं, और यह कार्य तब तक जारी रहेगा जब तक सभी को छत नहीं मिल जाती. पूर्णिया को एविएशन मैप पर लाना: एयरपोर्ट बनने से पूर्णिया देश के एविएशन मैप पर शामिल हो गया है. डबल इंजन सरकार का जोर: बिहार के विकास को डबल इंजन सरकार (राज्य + केंद्र) की ताकत बताया. मखाना खेती का प्रमोशन: बिहार के किसानों की आय बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा. विपक्ष पर हमला: कांग्रेस और राजद पर बिहार को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया. 'बीड़ी' पर जवाब: पीएम ने कहा कि कुछ लोग बिहार की तुलना बीड़ी से कर रहे हैं, जो राज्य का अपमान है. राजगीर में एशिया कप: बिहार के आयोजन कौशल को सराहते हुए कहा कि हॉकी एशिया कप का सफल आयोजन बिहार की ताकत दिखाता है. मेड इन बिहार इंजनों की वैश्विक पहचान: बिहार में बने रेल इंजन अब अफ्रीका तक जा रहे हैं. घुसपैठ पर सख्त रुख: सीमांचल में घुसपैठ से डेमोग्राफिक संकट की बात कही और कहा कि हर घुसपैठिए को बाहर किया जाएगा. वोटबैंक राजनीति पर प्रहार: कांग्रेस-राजद पर आरोप लगाया कि वे घुसपैठियों की रक्षा वोटबैंक के लिए कर रहे हैं. 'डेमोग्राफी मिशन' का जिक्र: लाल किले से घोषित 'डेमोग्राफी मिशन' को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा. महिलाओं की सुरक्षा की चिंता: सीमावर्ती जिलों में बहनों-बेटियों की सुरक्षा पर चिंता जताई. लखपति और ड्रोन दीदी की बात: महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर होने की बात कही, 'लखपति दीदी, ड्रोन दीदी' जैसे उदाहरण दिए. कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड: महिलाओं के लिए 500 करोड़ रुपये के कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड की घोषणा. राजद के दौर को 'जंगलराज' बताया: हत्या और बलात्कार की घटनाओं की याद दिलाई और कहा कि उस दौर की भुक्तभोगी बिहार की महिलाएं थीं. 'मोदी का परिवार' बयान: पीएम ने जनता को अपना परिवार बताया, जबकि विपक्ष को परिवारवादी राजनीति करने वाला कहा. 22 सितंबर से जीएसटी में कटौती: रोजमर्रा की चीजों पर GST में बड़ी राहत की घोषणा खासकर घी, खाद्य पदार्थ, कपड़े और जूते पर. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सराहना: ऑपरेशन सिंदूर में बिहार के बेटे की भूमिका को सराहा और राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि बताया.