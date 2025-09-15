PM Modi Speech Purnea: जीएसटी... घुसपैठ और बिहार के विकास पर खुलकर बोले पीएम मोदी, पूर्णिया में प्रधानमंत्री का तगड़ा संबोधन
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2923392
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

PM Modi Speech Purnea: जीएसटी... घुसपैठ और बिहार के विकास पर खुलकर बोले पीएम मोदी, पूर्णिया में प्रधानमंत्री का तगड़ा संबोधन

PM Modi Speech Purnea: प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन कर नई रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाई. उन्होंने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाने, मखाना खेती को बढ़ावा देने और जीएसटी में राहत देने का भरोसा दिया. मोदी ने बिहार विकास और सुरक्षा पर जोर देते हुए विपक्ष को कड़ी चेतावनी भी दी.

Written By  Shubham Raj|Last Updated: Sep 15, 2025, 05:47 PM IST

Trending Photos

पूर्णिया में पीएम मोदी का संबोधन
पूर्णिया में पीएम मोदी का संबोधन

PM Modi Speech Purnea: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के पूर्णिया दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया. इसके साथ ही पूर्णिया से चलने वाली अमृत भारत और वंदे भारत के अलावा पैसेंजर ट्रेन को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई है. इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 'हमारी सरकार ने 4 करोड़ गरीबों के लिए घर बनाए हैं और जब तक सभी गरीबों को घर नहीं मिल जाता, मोदी रुकने वाला नहीं है. पिछड़े और गरीब की सेवा मोदी का लक्ष्य है.'

यह भी पढ़ें: 'बिहार की तुलना बीड़ी से कर रहे, इन्हें बिहार से नफरत', पीएम मोदी का करारा हमला

इसके अलावा उन्होंने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट टर्मिनल की बिल्डिंग रिकॉर्ड 5 महीने से कम समय में बनाई गई है. नए एयरपोर्ट की वजह से पूर्णिया देश के एविएशन मैप पर आ गया है. एनडीए सरकार की ओर से पूरे क्षेत्र को आधुनिक और हाइटेक रेल सेवाओं से जोड़ा जा रहा है. आज भी मैंने वंदे भारत, अमृत भारत और पैसेंजर ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है और कई रेल लाइनों का शिलान्यास किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

देश के विकास के लिए बिहार का विकास होना जरूरी है तो बिहार के विकास के पूर्णिया का विकास होना जरूरी है. राजद और कांग्रेस ने बिहार के विकास पर ध्यान नहीं दिया लेकिन एनडीए सरकार लगातार विकास के काम करा रही है. हमारी डबल इंजन की सरकार किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने को प्रतिबद्ध है. बिहार के किसानों के पास आय का एक साधन मखाने की खेती भी रही है. पिछली सरकारों ने इस बात को नजरंदाज कर दिया था. आजकल ये लोग मखाना मखाना कर रहे हैं, लेकिन मेरी सरकार ने राष्ट्रीय मखाना बोर्ड बनाने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाकर मखाने की उपज बढ़ाने पर काम किया जाएगा. 

इसके अलावा पीएम मोदी ने पूर्णिया में कहा, 'बिहार के काम की ये गति और प्रगति कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है. कुछ लोगों ने बिहार को धोखा दिया, उनको ये बातें पच नहीं रही है. बिहार के राजगीर में हॉकी का एशिया कप जैसा बड़ा आयोजन हुआ. मेड इन बिहार रेल इंजन अफ्रीका तक जा रहा और यह बात कांग्रेस और राजद को पच नहीं रहा है. बिहार जब आगे बढ़ता है, तब ये लोग प्रपंच रचने लगते हैं. बिहार की तुलना बीड़ी से कर बिहार को बदनाम करने पर तुले हुए हैं. ऐसी मानसिकता वाले लोग कभी बिहार का भला नहीं कर सकते. जिनकी अपनी तिजोरी भरने की चिंता हो, वे राज्य का विकास क्या करेंगे.'

फिर उन्होंने कहा, 'क्या कांग्रेस और राजद वाले मुफ्त इलाज और मुफ्त अनाज की सुविधा दे पाते. घुसपैठियों के कारण सीमांचल के कई जिलों में डेमोग्राफी का खतरा पैदा हो गया है. लोग अपनी बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, लेकिन वोटबैंक के चलते कांग्रेस और राजद के लोग उन्हें बचाने में लगे हुए हैं. नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं. ये लोग बिहार की सुरक्षा और अस्मिता दोनों को दांव पर लगा रहे हैं. मैं पूर्णिया की धरती से एक बात अच्छी तरह समझा देना चाहता हूं, जरा कान खोलकर सुन लोग कांग्रेस और राजद वालों, जो भी घुसपैठिया है, उसे बाहर जाना ही होगा.' 

इन सबके अलावे पीएम मोदी ने कहा, 'यह एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है. जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में डटे हैं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं, हम उन्हें हटाने का काम करते रहेंगे. भारत में भारत का कानून चलेगा. घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी. यह मोदी की गारंटी है. घुसपैठियों पर कार्रवाई होगी और देश इसका अच्छा परिणाम देखकर रहेगा. कांग्रेस और राजद पिछले 2 दशक से राज्य की सत्ता से बाहर हैं. इसमें सबसे बड़ी भूमिका बिहार की माताएं और बहनें हैं. राजद के दौर में हत्या, बलात्कार की भुक्तभोगी सबसे अधिक यहां की माताएं और बहनें रही हैं.'

उन्होंने कहा कि आज उनकी स्थिति बदल गई है. अब लखपति दीदी, ड्रोन दीदी बन रही हैं. महिलाएं राज्य में क्रांति कर रही हैं. पूरे देश के लिए बिहार प्रेरणा है. आज भी यहां 500 करोड़ रुपये का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जारी किया गया है. कांग्रेस और राजद वाले आपके परिवार के लिए कभी चिंता नहीं करेंगे, लेकिन मोदी के लिए आप ही मोदी का परिवार है. इसलिए मोदी कहता है सबका साथ सबका विकास. ये लोग कहते हैं, उनके परिवार का साथ और उनके परिवार का विकास. मोदी आपके घर की चिंता करता है. आने वाले दिनों में कई पर्व आने वाले हैं. इस बार दीवाली और छठ से पहले गरीबों के लिए बड़ा उपहार दिया है.'

इसके अलावा मंच से प्रधानमंत्री बोले, 'अब से ठीक हफ्ते भर बाद से 22 सितंबर से देश में जीएसटी एकदम कम हो जाएगी. आपकी रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी में बड़ी कमी की गई है. मैं खासतौर से बताना चाहता हूं कि आपकी रसोई का खर्च कम होने वाला है. घी और खाने की कई चीजों की कीमतें घट जाएंगी. बच्चों के लिए नए कपड़े और जूते खरीदना आसान हो जाएगा. जब गरीब की चिंता करने वाली सरकार होती है, तब ऐसे ही फैसले लिए जाते हैं. आपरेशन सिंदूर में हमने दुश्मन को अपनी ताकत दिखाई है. इसमें पूर्णिया के बेटे की भी बड़ी भूमिका रही है. हमें बिहार के विकास अभियान को इसी तरह गति देनी है.'

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

PM ModiPurnea newsBihar News

Trending news

PM Modi
GST, घुसपैठ और बिहार के विकास पर खुलकर बोले पीएम मोदी, पूर्णिया में तगड़ा संबोधन
PM Modi
'बिहार की तुलना बीड़ी से कर रहे, इन्हें बिहार से नफरत', पीएम मोदी का करारा हमला
Amrapali Dubey news
'तारीफ करो प्लीज...' आम्रपाली दुबे ने सेल्फी शेयर कर फैंस से की अपील
PM Modi
राहुल के साथ खड़े होने की जगह नहीं मिली, PM मोदी के मंच पर गुफ्तगू करते दिखे पप्पू
Bihar politics
डबल इंजन सरकार से हो रहा विकास, विपक्ष कर रहा दुष्प्रचार चिराग पासवान का बड़ा बयान
Purnea news
'गड़बड़ करने वाले एगो नेता हमारे साथ', ललन सिंह की ओर इशारे करते हुए बोले CM नीतीश
Mukesh Sahni
मंत्री जीवेश मिश्रा को कालिख लगाएगी वीआईपी कार्यकर्ता: मुकेश सहनी
Jharkhand Weather News
मौसम विभाग ने दी चेतावनी, कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी
PM Modi
पीएम मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन
Bagaha News
बगहा में जितिया स्नान के दौरान गंडक नदी में डूबा मासूम, गांव में पसरा सन्नाटा
;