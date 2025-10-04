Advertisement
Zee Bihar Jharkhand

Bihar Chunav 2025: राजद के कुशासन से जननायक की चोरी तक... बिहार के युवाओं संग संवाद में PM मोदी ने RJD-कांग्रेस पर ऐसे साधा निशाना

PM Modi Bihar Youth: युवाओं संग संवाद करते हुए पीएम मोदी ने राजद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. पीएम ने कहा कि जिस पेड़ की जड़ में कीड़ा लग जाता है, उसे फिर से खड़ा करने में बहुत पराक्रम लगता है. आरजेडी के कुशासन ने बिहार की हालत उसी पेड़ की तरह कर दी थी. आजकल लोग जननायक की चोरी करने में लगे हैं. मैं बिहार के लोगों से जागृत रहने का आग्रह करूंगा.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 04, 2025, 12:45 PM IST

पीएम मोदी
PM Modi Interaction With Bihar Youth: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में इस उत्सव को महा-उत्सव बनाने का प्रस्ताव आया, इसलिए एक कार्यक्रम में दो कार्यक्रम बन गए. एक तो आईटीआई का भारत सरकार का कार्यक्रम और बिहार सरकार के ढेर सारे कार्यक्रम. बिहार के युवाओं के लिए भी इस मंच से अनेक योजनाएं और परियोजनाएं समर्पित हुई हैं. बिहार में नई स्किल ट्रेनिंग यूनीवर्सिटी, अन्य यूनीवर्सिटीज में सुविधाओं का विस्तार, नौजवानों के लिए युवा आयोग, हजारों युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र, ये सब बिहार ये युवाओं के बेहतर भविष्य की गारंटी है. पीएम ने कहा कि कुछ दिन पहले ही बिहार की बहनों के रोजगार से जुड़ा एक बहुत भव्य कार्यक्रम में जुड़ने का मुझे अवसर मिला था. उसमें लाखों बहनों ने हिस्सा लिया था. 

पीएम ने कहा कि आज बिहार के युवाओं सशक्तिकरण का यह मेगा प्रोग्राम है. यह दिखाता है कि एनडीए सरकार, बिहार के नौजवानों को बिहार की महिलाओं को कितनी प्राथमिकता दे रही है. भारत नॉलेज और स्किल का देश है. यही बौद्धिक शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है और जब ये स्किल ये नॉलेज, देश की आवश्यक्ताओं से जुड़ जाती है, देश की जरूरतों को पूरा करने से जुड़ जाती है. तो इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है. आज 21वीं सदी की मांग है कि  हम देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लोकल टैलेंट, लोकल रिसोर्सेस, लोकल स्किल्स और लोकल नॉलेज को तेजी से आगे बढ़ाएं. इसमें हमारी हजारों आईटीआई की बहुत बड़ी भूमिका है. 

ये भी पढ़ें- Bihar Chunav 2025 Live: बिहार के युवाओं संग PM मोदी का संवाद, 62 करोड़ रुपये की योजनाओं की दी सौगात

'आत्मनिर्भर भारत की वर्कशॉप हैं ITIs'

पीएम मोदी ने कहा कि आज इन आईटीआई में करीब 170 ट्रेड्स में नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है. बीते 11 सालों में डेढ करोड़ से ज्यादा नौजवान, इन ट्रेड्स में प्रशिक्षित हो चुके हैं. यानी उन्हें अलग-अलग क्षेत्रों की स्किल्स से जोड़ा गया है. इन युवाओं को उनकी स्थानीय भाषाओं में उनकी स्किल्स सिखाई गई है. इस साल भी 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में शामिल हुए. इनमें से मुझे अभी 45 से ज्यादा ऐसे सफल साथियों को सम्मानित करने का अवसर मिला है. मेरे लिए यह गर्व का क्षण इसलिए भी है क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में साथी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं. इनको देखकर लगता है जैसे लघु भारत यहां बैठा है. इन सबने अपने परिश्रम से यह सफलता हासिल की है. हमारी आईटीआईज इंडस्ट्रिलय एजुकेशन के बेहतर संस्थान तो हैं ही साथ ही यह आत्म निर्भर भारत की वर्कशॉप है. हमारा फोकस इनकी संख्या बढ़ाने के साथ इनको लगातार के साथ-साथ इनको लगातार अपग्रेड करने पर भी है. 

पीएम ने राजद पर साधा निशाना

पीएम मोदी ने कहा कि इस पीढ़ी को उतना अंदाजा नहीं होगा कि दो-ढाई साल पहले शिक्षा व्यवस्था की हालत कितनी खस्ता थी. ईमानदारी से ना स्कूल खुलते थे. ना भर्तियां होती थीं. कौन मां-बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा यहीं पढ़े और यहीं आगे बढ़े, लेकिन मजबूरी में लाखों बच्चों को बिहार छोड़कर बनारस, दिल्ली, मुंबई जाना पड़ा. यही पलायन की असली शुरुआत थी. जिस पेड़ की जड़ में कीड़ा लग जाता है, उसे फिर से खड़ा करने में बहुत पराक्रम लगता है. आरजेडी के कुशासन ने बिहार की हालत उसी पेड़ की तरह कर दी थी. सौभाग्य से बिहार के लोगों ने नीतीश जी को बिहार का दायित्व सौंपा. हम भी साक्षी हैं कि कैसे एनडीए की पूरी टीम ने मिलकर बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं फिर से पटरी पर लाने का काम किया. 

ये भी पढ़ें- Bihar: जन सुराज ने पूरे किए 1 साल, इस दिन उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेंगे PK

कांग्रेस पर पीएम मोदी का जोरदार वार 

पीएम मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम में भी हम इसकी एक झलक देख रहे हैं. मुझे खुशी है कि आज के कौशल दिक्षांत समारोह में बिहार को एक नई स्किल यूनीवर्सिटी मिली है. नीतीश जी की सरकार ने इस यूनीवर्सिटी का नाम भारत रत्न जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर रखा है. कर्पूरी ठाकुर जी को जन नायक सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वालों ने नहीं बनाया. कर्पूरी ठाकुर को जननायक बिहार के जन-जन ने बनाया और उनके जीवन को देखकर बनाया है. मैं बिहार के लोगों से कहूंगा कि जरा चौकन्ने रहिए यह जननायक पद कर्पूरी ठाकुर पर ही शोभायमान है. आजकल लोग जननायक की चोरी करने में लगे हैं. मैं बिहार के लोगों से जागृत रहने का आग्रह करूंगा.

