'कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में है', जानिए पीएम मोदी की 10 बड़ी बातें
PM Modi: पीएम मोदी ने कहा ने कहा कि कांग्रेस और राजद की सरकारों ने कभी जनता के पैसों का मोल नहीं समझा, इन्होंने हमेशा पहले खुद की तिजोरी भरी. इनके राज में सालों साल तक परियोजनाएं पूरी नहीं होती थी. अब इस गलत सोच को भी एनडीए सरकार ने बदल दिया है. 

Written By  Shailendra |Last Updated: Aug 22, 2025, 01:15 PM IST

नरेंद्र मोदी, पीएम, भारत
नरेंद्र मोदी, पीएम, भारत

PM Modi News: पीएम मोदी ने गयाजी एक जनसभा को संबोधित किया. जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस-राजद पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये राजद और कांग्रेस वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसको बस सत्ता चाहिए. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर खुद के संबोधन का भी जिक्र किया. चलिए इस ऑर्टिकल में जानते हैं पीएम मोदी की 10 बड़ी बातें.

  1. पीएम मोदी ने कहा कि उधर से पाकिस्तान हम पर ड्रोन हमले कर रहा था, इधर भारत पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में बिखेर रहा था. पाकिस्तान की एक भी मिसाइल हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाई. आपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींच दी है. अब भारत में आतंकवादी भेजकर हमले कराकर कोई बच नहीं सकेगा. आतंकी चाहे पाताल में क्यों न छुप जाए, भारत की मिसाइलें उन्हें दफन करके रहेंगी.
  2. गयाजी में पीएम ने कहा कि ये इतने बौखलाए हुए हैं कि इस जनहित के कानून का विरोध कर रहे हैं. हमारे राजेंद्र बाबू, बाबा साहब आंबेडकर ने कभी सोचा भी नहीं था कि सत्ता के भूखे लोग भ्रष्टाचार करेंगे और जेल जाने पर भी कुर्सी से चिपके रहेंगे. अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी. भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त होने का संकल्प देश के कोटि कोटि लोगों का है और यह सिद्ध होकर रहेगा.
  3. पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और राजद वाले वोटबैंक को बढ़ाने के लिए बिहार का हक घुसपैठियों को देना चाहते हैं. वे वोट के लिए कितने भी नीचे जा सकते हैं. इसलिए बिहार के लोगों को सतर्क होना चाहिए. हमें बिहार को कांग्रेस और राजद की बुरी नजर से बचाकर रखना है. बिहार के लोगों के सपने पूरे हों, उनके सपनों को नई उड़ान मिले, इसके लिए हम और नीतीश जी की सरकार कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं.
  4. पीएम मोदी ने कहा कि राजद और उसके साथी बिहार के लोगों को केवल वोटबैंक मानते हैं. उन्हें गरीब के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है. आपको याद होगा कि कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने मंच से कह दिया था कि अपने राज्य में बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे. बिहार के लोगों से इतनी घृणा करती है कांग्रेस. यह कोई भूल नहीं सकता.
  5. उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का बिहार के लोगों के प्रति ऐसा व्यवहार देखने के बाद भी राजद के लोग गहरी नींद में सोए हुए थे. बिहार की जनता कांग्रेस और इंडी गठबंधन के इस नफरती व्यवहार को देख चुकी है. अब बिहार के लोग अपने घर पर ही काम कर सके, इसके लिए हम काम कर रहे हैं.
  6. पीएम मोदी ने आगे कहा कि ने कहा कि हम इस तरह का कानून ला रहे हैं, लेकिन ये राजद वाले, कांग्रेस वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं. वे गुस्से में हैं. जिसने पाप किया हुआ है, वो अपने पाप को छुपाता है. ये राजद और कांग्रेस वाले बेल पर बाहर हैं. इन्हें लगता है कि अगर ये जेल चले गए तो इनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे. इसलिए सुबह शाम ये मोदी को भांति भांति की गाली दे रहे हैं.
  7. पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैंने लालकिले से एक और खतरे की बात कही है. देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है. बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है. इसलिए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को तय नहीं करने देंगे. बिहार के युवाओं का रोजगार नहीं छिनने देंगे. जिन चीजों पर भारतीयों का अधिकार है, उस पर डाका नहीं डालने देंगे. मैंने इसके लिए डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है. हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे.
  8. जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा ने कि बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए यहां से हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन हुआ है. गरीब के जीवन से मुश्किलों को दूर करना, महिलाओं के जीवन को आसान बनाना, मुझे जनता जनार्दन का सेवक बनकर यही काम करने में सबसे अधिक खुशहाली होती है. मेरा एक बड़ा संकल्प है, जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी चैन से नहीं बैठेगा.
  10. उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी देने के लिए नीतीश जी ने बड़ा अभियान चलाया हुआ है. नीतीश जी के चलते ही शिक्षकों की भर्ती पूरी पारदर्शिता से हुई. बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार मिले, पलायन न करना पड़े, इसमें केंद्र सरकार की एक नई योजना से बड़ी मदद मिलने वाली है. इसी 15 अगस्त से ही एक नई रोजगार योजना लागू हुई है. इसके तहत हमारे युवा जब निजी क्षेत्र में नौकरी करेंगे तो केंद्र सरकार अपने पास से उन्हें 15 हजार रुपये दिए जाएंगे. इस योजना का बहुत बड़ा लाभ बिहार के युवाओं को होगा.
  10. उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी देने के लिए नीतीश जी ने बड़ा अभियान चलाया हुआ है. नीतीश जी के चलते ही शिक्षकों की भर्ती पूरी पारदर्शिता से हुई. बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार मिले, पलायन न करना पड़े, इसमें केंद्र सरकार की एक नई योजना से बड़ी मदद मिलने वाली है. इसी 15 अगस्त से ही एक नई रोजगार योजना लागू हुई है. इसके तहत हमारे युवा जब निजी क्षेत्र में नौकरी करेंगे तो केंद्र सरकार अपने पास से उन्हें 15 हजार रुपये दिए जाएंगे. इस योजना का बहुत बड़ा लाभ बिहार के युवाओं को होगा.

