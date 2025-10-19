Bihar Chunav 2025: PM मोदी का 'मिशन बिहार', इस दिन से होगी धुआंधार रैली की शुरुआत

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है. इसी क्रम में अब बिहार चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रहे हैं. बिहार चुनाव के ऐलान के बाद पहली बार पीएम मोदी 24 अक्टूबर से मिशन बिहार पर आने वाले हैं. बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया की पीएम नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को बिहार आयेंगे. समस्तीपुर और बेगूसराय में जननायक कर्पूरी ठाकुर को नमन कर चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे.

दो जगहों पर जनसभाओं को करेंगे संबोधित

बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी बिहार दौरे पर कहा, 'प्रधानमंत्री का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है, उसके अनुसार वे 24 अक्टूबर को बिहार आ रहे हैं और बिहार में वे दो जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे. वे समस्तीपुर, जन नायक कर्पुरी ठाकुर की धरती से चुनाव प्रचार का प्रारंभ करेंगे और फिर वहां से बेगूसराय जाएंगे और वहां भी उनकी जनसभा होगी. 24 अक्टूबर को उनकी पहली बिहार की चुनावी सभा होने जा रही है. प्रधानमंत्री की इच्छा थी कि वे (छठ पूजा के दौरान) आएं लेकिन आम छठ व्रतियों को उनके आगमन के बाद दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए छठ पूजा के दौरान प्रधानमंत्री का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है.'

महागठबंधन में तकरार को लेकर दिलीप जायसवाल ने कहा, 'महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस , वीआईपी में जिस तरह का खिचा तानी हो रही है. बिहार की मतदाता देख रही है. जो सीट का बंटवारा नहीं कर सकता, वो बिहार कैसे चला सकता है, हमने सबसे पहले सीटो का बंटवारा किया, उम्मीदवारों का एलान किया.

बीजेपी स्टार प्रचारकों की सूची में 40 नेताओं के नाम

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की स्टार प्रचारकों की सूची जारी में पीएम नरेंद्र मोदी समेत 40 नेताओं के नाम शामिल है. सूची में भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह और शिवराज सिंह चौहान के नाम शामिल हैं. इनके अलावा, लिस्ट में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के नाम भी शामिल हैं.

इसके अलावा असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी बिहार चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे. इनके साथ ही भोजपुरी एक्टरों में पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.

रिपोर्ट: निशेद कुमार, पटना