रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, चिराग पासवान ने जताया आभार

Bihar: आज LJP (R) और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पुण्यतिथि है. इस मौके पर पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा- 'उन्होंने हमेशा समाज के वंचित और शोषित समुदायों के कल्याण के लिए कार्य किया. राजनीति के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण के लिए उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा.'
Ram Vilas Paswan Death Anniversary: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (8 अक्टूबर) को पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी. पीएम मोदी का आभार जताते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि आपके खूबसूरत शब्दों के लिए धन्यवाद. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सामाजिक न्याय के प्रतीक और जनसेवा के प्रति समर्पित बिहार के लोकप्रिय नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को उनकी पुण्यतिथि पर मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि.
पीएम मोदी ने आगे लिखा, उन्होंने हमेशा समाज के वंचित और शोषित समुदायों के कल्याण के लिए कार्य किया. राजनीति के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण के लिए उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा. पीएम के पोस्ट पर आभार जताते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक्स पोस्ट में लिखा कि अपने खूबसूरत शब्दों में पापा को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु पीएम मोदी आपका हार्दिक आभार.
क्या बोले रामविलास पासवान?
पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर लोजपा (रामविलास) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि आज मेरे नेता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए संकल्प दिवस के रूप में है. बिहार और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ लोजपा (रामविलास) का हर कार्यकर्ता चुनावी रण में उतरेगा. लक्ष्य बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है.
जेपी नड्डा ने भी किया पोस्ट
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पोस्ट में लिखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, पद्म भूषण रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. शोषितों, वंचितों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया. सामाजिक न्याय और जनतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनके विचार और कार्य अविस्मरणीय हैं.
सीएम रेखा गुप्ता ने भी दी श्रद्धांजलि
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पोस्ट में लिखा कि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन. सामाजिक न्याय के प्रखर योद्धा, वंचितों, पिछड़ों और दलितों की आवाज़ उठाने वाले रामविलास पासवान ने सदैव गरीबों और शोषितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी. उनका लंबा सार्वजनिक जीवन सेवा, संघर्ष और समर्पण का प्रतीक रहा. भारतीय राजनीति में उनकी छवि एक संवेदनशील और जनप्रिय नेता के रूप में सदैव याद की जाएगी.
