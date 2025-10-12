Bihar Chunav 2025: 15 अक्टूबर को NDA कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे PM मोदी, ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’ अभियान के लिए मांगे सुझाव

Bihar NDA: पीएम ने आगे कहा कि 15 अक्टूबर को मुझे ऐसे ही कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करने का अवसर मिलेगा. पीएम मोदी ने कहा कि 15 अक्टूबर को मुझे ऐसे ही कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करने का अवसर मिलेगा. प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने कार्यक्रम के लिए सुझाव मांगे हैं.
Trending Photos
PM Modi Will Address NDA Workers: बिहार की सत्ता में फिर वापसी करने के लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुटी है. एनडीए को फिर से सत्ता में लाने के लिए अब पीएम मोदी खुद मैदान में उतर चुके हैं. चुनाव ऐलान से पहले ही पीएम मोदी पूरे बिहार में कई रैलियां कर चुके हैं और अब आगामी 15 अक्टूबर को एनडीए के कार्यकर्ताओं को 'जीत का मंत्र' देने वाले हैं. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार में भाजपा-एनडीए की विजय के लिए हमारे समर्पित कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ जुट चुके हैं. ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं से संवाद हमेशा नई प्रेरणा देता है. 15 अक्टूबर को मुझे ऐसे ही कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करने का अवसर मिलेगा.
पीएम ने आगे कहा कि 15 अक्टूबर को मुझे ऐसे ही कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करने का अवसर मिलेगा. पीएम मोदी ने लोगों से अपने कार्यक्रम के लिए सुझाव मांगे हैं. उन्होंने कहा कि मेरा आग्रह है कि आप सभी ‘मेरा बूथ सबसे मज़बूत’ अभियान से जुड़ें और अपने सुझाव आज ही साझा करें. चुने गए कुछ कार्यकर्ताओं से उनके सुझावों पर मैं सीधे उनके साथ चर्चा भी करूंगा.
बिहार में भाजपा-एनडीए की विजय के लिए हमारे समर्पित कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ जुट चुके हैं।
ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं से संवाद हमेशा नई प्रेरणा देता है।https://t.co/pZAaueLpLv
15 अक्टूबर को मुझे ऐसे ही कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करने का अवसर मिलेगा।
मेरा आग्रह है…आप सभी… pic.twitter.com/VZRWV3DPXw
— Narendra Modi (@narendramodi) October 12, 2025
ये भी पढ़ें- चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी को बड़ा झटका, RJD विधायक विभादेवी और प्रकाश वीर का इस्तीफा
एनडीए कार्यकर्ताओं से संवाद से पहले बीजेपी के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग को अंजाम तक पहुंचाने की चुनौती है. सीट बंटवारे के लिए आज शाम बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे. माना जा रहा है कि दोनों बैठकों के बाद एनडीए में सीट बंटवारे का खाका लगभग तय हो सकता है.