Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2936860
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

आज बिहार की 75 लाख महिलाओं को मिलेंगे 10,000 रुपए, इतने बजे चेक कीजिएगा बैंक अकाउंट

Chief Minister Women Employment Scheme: पीएम मोदी शुक्रवार को 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' का शुभारंभ करेंगे. वह बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए जारी करेंगे.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 26, 2025, 07:00 AM IST

Trending Photos

'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी (File Photo)
'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी (File Photo)

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार सरकार की योजना 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' का शुभारंभ करेंगे. इस योजना के तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपए की प्रारंभिक वित्तीय सहायता सीधे हस्तांतरित की जाएगी, कुल 7,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे.

रोजगार या आजीविका गतिविधियां शुरू
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है. यह सार्वभौमिक योजना है, जिसमें राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वे अपनी पसंद का रोजगार या आजीविका गतिविधियां शुरू कर सकें.

यह योजना समुदाय-आधारित होगी
प्रारंभिक अनुदान 10,000 रुपये का होगा, और बाद के चरणों में 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सकती है. यह योजना समुदाय-आधारित होगी, जिसमें स्वयं सहायता समूहों से जुड़े सामुदायिक संसाधन व्यक्ति महिलाओं को प्रशिक्षण देंगे. साथ ही, उनकी उपज की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य में ग्रामीण हाट-बाजारों का विकास किया जाएगा. इस पहल से बिहार की महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण के नए अवसर प्राप्त होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

लाभ लेने के लिए जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं ने फॉर्म भी भरा
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं ने फॉर्म भी भरा है. महिलाओं का मानना है कि इस योजना से मिलने वाली सहायता राशि से वे अपने छोटे बिजनेस को बढ़ा सकेंगी. इस योजना को लेकर मोतिहारी, सिवान, दरभंगा समेत अन्य जिलों की महिलाओं ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार का धन्यवाद करते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने महिलाओं के बारे में नहीं सोचा. लेकिन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काफी काम किया है.

​यह भी पढ़ें: Bihar News: कल से 'महिला रोजगार योजना' की शुरुआत, 75 लाख महिलाओं को PM मोदी की सौगात

अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से हमें 10 हजार रुपए मिलेंगे
महिलाओं के अनुसार, बेटियों को शिक्षा की ओर अग्रसर करने के लिए साइकिल योजना चलाई, जिससे आकर्षित होकर बेटियां भी घर से निकलकर स्कूल जाने लगी. 10वीं 12वीं में अच्छे अंकों से पास होने पर सम्मानित किया जाने लगा. घरेलू महिलाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से जीविका समूह हमारे लिए काफी लाभकारी रहा है, अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से हमें 10 हजार रुपए मिलेंगे. इससे हमें काफी राहत मिलेगी. हम अच्छा काम करते हैं तो हमें सरकार की ओर से अधिक सहायता राशि मिल सकती है.

यह भी पढ़ें: 'मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है', Y+ कैटेगरी की सुरक्षा हटने पर भड़के पप्पू यादव

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

PM ModiBihar News

Trending news

Bihar News
महिलाओं को मिलेंगे पैसे, बैंक अकाउंट में 10,000 आने से पहले जानिए क्या बोलीं महिलाएं
patna news
पटना में एक हफ्ते में दूसरी बार मिला हथियारों का जखीरा, आखिर क्या चल रही प्लानिंग?
PM Modi
आज बिहार की 75 लाख महिलाओं को मिलेंगे 10,000 रुपए, इतने बजे चेक कीजिएगा बैंक अकाउंट
Sheikhpura news
Sheikhpura: चोरी ऊपर से सीना जोरी! पहले किया गबन जब हुई जांच तो कर दिया बड़ा कांड
Bihar News
गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला समस्तीपुर, मुखिया को भूना, मर्डर केस में था आरोपी
Jehanabad news
होमगार्ड बनी पत्नी ने पति और 2 बच्चों को छोड़ा, कमरे में रहती है प्रेमी संग
Pappu Yadav
'मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है', Y+ कैटेगरी की सुरक्षा हटने पर भड़के पप्पू यादव
mukhyamantri mahila rozgar yojana
Bihar News: कल से 'महिला रोजगार योजना' की शुरुआत, 75 लाख महिलाओं को PM मोदी की सौगात
Rani Chatterjee
'मैं बेस्ट चुगलखोर बहुरिया हूं...', रानी चटर्जी ने फिल्म की सफलता पर जताई खुशी
Madhubani
Madhubani News: रिश्वत लेते जिला नियोजन पदाधिकारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर गिरफ्तार
;