Bihar News: इस बार गयाजी पधारेंगे पीएम मोदी, 22 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर शुरू हो गईं तैयारियां

Gaya: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार दौरे पर आने वाले हैं. इस बार पीएम मोदी 22 अगस्त को बिहार के गयाजी आएंगे. बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार ने गुरुवार को बताया कि गयाजीवासियों के लिए यह अवसर गौरव का है और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरा मगध क्षेत्र तैयार है. मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे हमेशा ऐतिहासिक रहे हैं और उनके आगमन से राज्य को निरंतर विकास की सौगात मिलती रही हैं.

प्रेम कुमार ने कहा कि भगवान विष्णु की धरती गया, भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली बोधगया और मां मंगला गौरी की पावन धरती पर प्रधानमंत्री आएंगे, तो इससे लोग खुश हैं. उन्होंने कहा कि हम सबके लिए अपार खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं, राज्य के विकास की नदियां बहती हैं.

ये भी पढ़ें: 11 प्वाइंट में जानें बिहार कैबिनेट के वो फैसले जो बदल सकते हैं चुनावी फिजा!

उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी बिक्रमगंज और सिवान में जनसभाएं कर चुके हैं, जहां भारी जनसमूह उमड़ा था. प्रेम कुमार ने विश्वास जताया कि 22 अगस्त को गयाजी में होने वाला कार्यक्रम सभी पूर्व रिकॉर्ड तोड़ देगा.

केंद्रीय नेतृत्व की कार्यशैली की तारीफ करते हुए प्रेम कुमार ने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस प्रकार आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, वह देश की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है." उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और बिहार में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, जिसका लाभ राज्य को मिल रहा है. इस दौरान, सहकारिता मंत्री ने कहा कि बिहार को विशेष पैकेज और विकास योजनाओं में अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक प्राथमिकता दी जा रही है.

इनपुट:आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!