PM Modi Bihar: जहां चीनी मिल चालू करवाने का वादा किया था, अब फिर वहीं आ रहे PM मोदी, 30 अक्टूबर को होगी जनसभा

PM Modi Bihar: पीएम मोदी ने मोतीपुर की चीनी मिल को चालू कराने का वादा किया था. उनका यह वादा पूरा नहीं हुआ और पीएम एक बार फिर से यहां की जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं. पीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरो-शोरों से चल रही हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 27, 2025, 01:04 PM IST

PM Modi Muzaffarpur Rally: छठ पूजा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का सियासी पारा चढ़ाने आने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक, पीएम मोदी आगामी 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर आ रहे हैं. पीएम मोदी यहां मोतीपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं. पीएम मोदी के आगमन को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है. बता दें कि पीएम मोदी ने मोतीपुर की चीनी मिल को चालू कराने का वादा किया था. उन्होंने यहां की चीनी मिल से निकलने वाली चीनी से चाय बनाकर पीने की बात कही थी. उनका ये वादा अभी तक पूरा नहीं हो सका है और पीएम मोदी एक बार फिर से चुनावी रैली को संबोधित करने आने वाले हैं. 

जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी, बलराज विधानसभा क्षेत्र के मोतीपुर के मैदान से चुनावी सभा को संबोधित करेंगे. जहां पर मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली जिले से नेता-कार्यकर्ता पहुंचेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर मोहम्मदपुर के मैदान को पूरी तरह बैरिकेटिंग करते हुए हैंगर सिस्टम पंडाल बनाया जा रहे हैं. पंडाल के कुछ ही दूरी पर तीन हेलीपैड का निर्माण कराया जा रहा है. इसके अलावा सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं. पीएम की संभावित यात्रा को देखते हुए जिला प्रशासन से लेकर पार्टी के कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हुए हैं. 

पीएम के कार्यक्रम को लेकर ADM कुमार प्रशांत ने बताया की सुरक्षा को लेकर तमाम व्यवस्था किय जा रहे हैं. साथ ही पूरे मैदान को बैरिकेडिंग की जा रही है. इसके अलावा तीन हेलीपैड बनाया जा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा. इसके साथ ही हैंगर्स सिस्टम पंडाल बनाया जा रहे हैं. लोगों को एंट्री के लिए कई अलग जगहों पर गेट बनाया जा रहे हैं, ताकि सुरक्षा को लेकर हर तरह से प्रशासन मजबूत रहे. 

रिपोर्ट- मणितोष कुमार

