Bihar Politics: राहुल के खिलाफ BJP के पोस्ट पर भड़की सियासत, पक्ष-विपक्ष में तकरार
Bihar Politics: राहुल के खिलाफ BJP के पोस्ट पर भड़की सियासत, पक्ष-विपक्ष में तकरार

Bihar Politics: राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं. इसी बीच बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए राहुल गांधी पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 27, 2025, 08:29 PM IST

बीजेपी के पोस्ट पर भड़की सियासत
बीजेपी के पोस्ट पर भड़की सियासत

Bihar Politics: बिहार में राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा पर हैं और आज वोट अधिकार यात्रा का 11वां दिन है. इस यात्रा का एक वीडियो बीजेपी में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. जिसमें अंबेडकर जी की तस्वीर राहुल गांधी को कार्यकर्ता देना चाह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी उस तस्वीर को नहीं ले रहे हैं और राहुल गांधी के साथ चल रहे लोग तस्वीर को हटा दे रहे हैं. बीजेपी ने इस वीडियो के साथ लालू यादव के जन्मदिन पर लालू यादव के द्वारा अंबेडकर जी की तस्वीर नहीं दिए जाने को लेकर वीडियो भी जारी किया है. सोशल मीडिया पर लिखा है, लालू प्रसाद जी के बाद आज राहुल गांधी ने किया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान, ये अपमान करने के लिए ही यात्रा निकाल रहे हैं क्या?

यह भी पढ़ें: SIR: सिर्फ पांच दिन बाकी, राजद-कांग्रेस ने मतदाता सूची को लेकर नहीं उठाई आपत्ति

बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनामिका पासवान ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी, ये लोग बार-बार उन्हीं का स्वागत कर रहे हैं. जो लोग बिहार और बिहारियों का अपमान करने से बाज नहीं आ रहे हैं, बात चाहे कांग्रेस की हो या आरजेडी की हो, अभी वो लोग बिहार का दौरा कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं. इसी क्रम में बाबा साहब का अपमान भी कर रहे हैं. यह अपमान बिहार और बिहार के दलित बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं. इन लोगों को कहीं से भी, किसी भी बात की माफी नहीं मिलेगी. पहले लालू यादव ने बाबा साहब का अपमान किया और अब राहुल गांधी ने किया, बिहार के दलित उनका घोर विरोध करेंगे.

आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरह से लोगों का व्यापक समर्थन और विश्वास मिल रहा है. उसके कारण भाजपा में बेचैनी में है और अनर्गल प्रलाप कर रही है. भाजपा को बताना चाहिए कि अमित शाह ने जब बाबा साहब का अपमान किया था और उन्हें अपमानजनक भाषा से संबोधित किया था, उस समय ये चुप क्यों थे. सबको पता है कि लालू प्रसाद जी और राहुल गांधी जी हमेशा बाबा साहेब के विचारों और उनके संविधान की हिफाजत के लिए संघर्ष और आंदोलन की. आज लोकतांत्रिक अधिकार और संविधान को जिस तरह से चुनाव आयोग के माध्यम से भाजपा कमजोर करना चाहती है. उसके खिलाफ इंडिया महागठबंधन के संकल्प से भाजपा डर गई है.

यह भी पढ़ें: राहुल गांधी ने 'वोटर अधिकार यात्रा' में फिर चलाई बुलेट, पीछे बैठीं प्रियंका

जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल, इन लोगों ने सिर्फ बाबासाहेब की विचारधारा पर चलने का ढोंग किया है. इस बात का ढोंग किया है कि ये लोग दलित समाज के हितैषी रहे हैं. जब भी मौका मिला है, दलित समाज का अपमान किया है, उनकी जमीनें लूटी हैं, उन पर अत्याचार किया है. इससे पहले लालू जी के चरणों में एक कार्यकर्ता ने बाबासाहेब की तस्वीर को अर्पित कर दिया, RJD ने खेद तक व्यक्त नहीं किया और उससे एक कदम आगे बढ़के आज राहुल जी ने भी बाबासाहेब की तस्वीर को स्वीकार नहीं किया. उनके सुरक्षाकर्मियों ने तस्वीर को दूर कर दिया. कांग्रेस की तरफ से कोई खेद व्यक्त नहीं किया गया है. इन लोगों ने हमेशा साबित किया है कि बाबासाहेब की विचारधारा से ये लोग अलग हैं.

कांग्रेस अब सफाई देने में जुड़ गई है, कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद माधव ने कहा, जो व्यक्ति अंबेडकर जी की मशाल को लेकर, जो व्यक्ति नेहरू और गांधी की बातों को लेकर गली-गली का खाक आज छान रहा है, सच का दीपक जलाए हुए लोगों के बीच जा रहा है, हर जगह पहुंच रहा है, जिन प्रश्नों को लेकर पहुंच रहा है. उन प्रश्नों का इन भाजपाइयों के पास कोई जवाब नहीं है यहां तक कि इनके गृह मंत्री और प्रधानमंत्री चुप हैं, क्योंकि चोर के दाढ़ी में तिनका होता है. उन प्रश्नों का जवाब किसी के पास नहीं है और इस तरह के अनर्गल प्रलाप ये ढूंढते हैं. कोई फर्क नहीं पड़ता है. कारवां आगे बढ़ता चला जा रहा है. सच लोगों के सामने आता चला जा रहा है और यह सच, अंधकार इनके द्वारा जो फैलाए गए हैं, उनको दूर कर देगा. प्रकाश का युग आएगा.

इनपुट- मुकेश कुमार

