PM Modi Bihar Visit: पीएम मोदी के दौरे पर घमासान, पक्ष-विपक्ष में तकरार, जमकर हो रहा वार-पटलवार

PM Modi Bihar Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त 2025 को गयाजी पहुंच रहे हैं, जहां वे कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. इस दौरान प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे, मोकामा-बेगूसराय गंगा नदी पर बने छह लेन पुल का उद्घाटन भी पीएम मोदी मौके पर पहुंचकर करेंगे, प्रधानमंत्री के दौरे पर निशाना साधते हुए आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि चुनाव सामने है. वित अधिकार यात्रा से बिहार में अलग माहौल बना है, इससे घबराकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं, उन्हें पहले कभी बिहार याद नहीं आता है और जब चुनाव सामने हैं, तब उन्हें बिहार याद आ रहा है, पीएमओ यहीं खोल लें और बिहार से ही देश चलाएं नरेंद्र मोदी, लेकिन वावजूद इसके उनकी दाल अब यहां गलने वाली नहीं है.

इसके अलावा जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में विकास को लेकर इतना काम कर रहे हैं कि विपक्ष केंद्रीय बजट को बिहार का बजट बताती है और अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये बिहार में घूम रहे हैं लेकिन इन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बिहार में विकास की गति तेज है केंद्र और बिहार सरकार यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिलकर बढ़िया काम कर रही है. चुनाव में जनता का भारी समर्थन मिलेगा.

बीजेपी के अरविंद सिंह ने कहा कि महागठबंधन के लोग पद के लिए बिहार में घूम रहे हैं, वे सीएम और पीएम के लिए घूम रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा के लिए यहां आते हैं. जनता को सौगात देते हैं. विपक्ष के यहां घूमने से कुछ नहीं होगा. गयाजी और मोकामा में प्रधानमंत्री बिहार की जनता को विकास की सौगात देंगे.

कांग्रेस प्रवक्ता आनंद माधव ने कहा कि प्रधानमंत्री बिहार में बोली लगाने आते हैं. इस बार भी आ रहे हैं, बोली लगाएंगे लेकिन कुछ देंगे नहीं. सिर्फ जुमला देकर चले जाएंगे, जैसे पिछली बार आए थे, तो बिहार में यहां के चीनी मिल का चाय पीने का जुमला बोलकर चले गए थे.

इनपुट- रजनीश

