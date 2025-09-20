Bihar Politics: रोहिणी आचार्य के पोस्ट से गरमाया माहौल, तेज प्रताप यादव बोले- बहन का अपमान करने वालों पर चलेगा सुदर्शन चक्र

Lalu Family Controversy: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया जिसने राजनीतिक हलचल तेज कर दी. उन्होंने एक्स पर लिखा कि उन्होंने हमेशा बेटी और बहन के तौर पर अपना धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहेंगी. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है, न ही कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, लेकिन उनके लिए आत्मसम्मान सर्वोपरि है.

रोहिणी आचार्य ने इससे पहले आरजेडी नेता आलोक कुमार की एक फेसबुक पोस्ट को भी शेयर किया था. उस पोस्ट में लिखा गया था कि पार्टी में फ्रंट सीट केवल शीर्ष नेतृत्व के लिए होती है और वहां किसी और के बैठने की गुंजाइश नहीं है. आलोक कुमार ने बिना नाम लिए संजय यादव पर निशाना साधा था, जिन्हें तेजस्वी यादव का करीबी माना जाता है. रोहिणी ने इस पोस्ट को बिना कुछ लिखे अपने अकाउंट से शेयर कर दिया, जिसे एक बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है.

तेज प्रताप यादव का बहन के समर्थन में बयान

रोहिणी के पोस्ट पर पूर्व मंत्री और उनके भाई तेज प्रताप यादव ने खुलकर समर्थन दिया. उन्होंने कहा कि वे अपनी बहन की गोद में खेले हैं और वह जो कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं. तेज प्रताप ने कहा कि रोहिणी ने लालू यादव को अपनी किडनी देकर एक ऐसा काम किया है जो हमेशा इतिहास में दर्ज रहेगा. उन्होंने कहा कि बहन का अपमान करने वालों पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा.

तेज प्रताप यादव ने अपने भाषण में यह भी कहा कि परिवार के अंदर के मतभेद का फायदा उठाकर बाहरी लोग सत्ता हथियाना चाहते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि हर पार्टी में RSS और बीजेपी की सोच के लोग घुसपैठ कर चुके हैं. तेज प्रताप ने कहा कि रोहिणी आचार्य ने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी है और हर किसी को यह समझना होगा.

लालू परिवार में यह विवाद नए सियासी मोड़ की तरफ इशारा करता है. जहां एक ओर रोहिणी आचार्य ने आत्मसम्मान की बात की है, वहीं तेज प्रताप ने इसे परिवार और विचारधारा की लड़ाई बताया. संजय यादव का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया, लेकिन उनके खिलाफ नाराजगी साफ झलक रही है.

