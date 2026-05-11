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पीएम मोदी की 'राष्ट्रहित' अपील पर बिहार में सियासी घमासान: JDU ने बताया मास्टरस्ट्रोक, तो RJD बोली- 'देश रसातल की ओर'

Bihar Politics: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच पीएम मोदी ने भारतीयों से वर्क-फ्रॉम-होम और ईंधन की बचत करने की अपील की है. बिहार की राजनीति में इस पर उबाल आ गया है. एक ओर जहां JDU-BJP इसे राष्ट्रहित बता रही हैं, वहीं RJD और कांग्रेस ने मोदी सरकार की विदेश नीति को 'विफल' करार दिया है.

Written By  Rupendra Kumar Srivastava|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 11, 2026, 03:16 PM IST

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पीएम मोदी की 'राष्ट्रहित' अपील पर बिहार में सियासी घमासान
पीएम मोदी की 'राष्ट्रहित' अपील पर बिहार में सियासी घमासान

Bihar Politics: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 'राष्ट्रहित पहले' की अपील की है. अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने के कारण पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई बाधित हो गई है. यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से वर्क-फ्रॉम-होम अपनाने, ईंधन की खपत कम करने, विदेश यात्राएं घटाने और सोने की खरीदारी रोकने की अपील की है. वहीं, अब इसपर राजनीति भी तेज हो गई है. जेडयू के MLC खालिद अनवर ने कहा कि जो ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है. पूरी दुनिया में जंग की वजह से हाहाकार मचा हुआ है. 140 करोड़ के देश को संभालना कोई आसान बात नहीं है.

जेडयू के MLC खालिद अनवर ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की है वो राष्ट्रहित में अपील है. राष्ट्र निर्माण में हमारा योगदान क्या होगा, इसको तय करने के लिए प्रधानमंत्री जी की अपील है और मुझे लगता है कि जनता को इस अपील पर ध्यान देना चाहिए. जितना मुमकिन हो कम से कम ईंधन का खर्च हो, जितना मुमकिन हो लोग डिसिप्लिन  में रहें और जो ग्लोबल क्राइसिस है. उस पर नजर बना करके रखें. चूंकि हमारे यहां ईंधन की पैदावार कम है, हम दूसरे देशों पर आश्रित हैं. ईंधन खरीदने के लिए बहुत सारी परेशानियां हैं और बहुत सारा हमारा जो करेंसी उसका इस्तेमाल होता है. पीएम मोदी की अपील कोई पॉलिटिकल (राजनीतिक) अपील नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित की अपील है और इस पर संजीदगी से लोगों को गौर करना चाहिए और अमल करना चाहिए.

RJD के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि इस देश पर घोर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और आजाद हिंदुस्तान में पहला असफल प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को याद किया जाएगा. आजादी के बाद इस देश के पास पैसा नहीं था, 38 करोड़ के बजट से देश संभला था और लोगों ने योगदान और अनुदान देकर कर के देश को यहां तक पहुंचाया है. आज देश रसातल की ओर जा रहा है. प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, कभी कोरोना में थाली बजा दीजिए, लाइट बुझा दीजिए, कैंडल जला लीजिए. अब कह रहे हैं सोना नहीं खरीदिए, ईंधन कम खरीदिए, एक स्पष्टता होनी चाहिए देशवासियों को. देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर, इनकी विदेश नीति इतनी कमजोर कैसे?

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उन्होंने आगे कहा कि देश को इस घोर संकट से गुजरने की स्थिति उत्पन्न हो गई है. मुझे लगता है कि इनके बयान आने वाले कल की वो तस्वीर हैं जो भयावह स्थिति होने की आशंका है. देश का प्रधानमंत्री पहले ही अगर देशवासियों से अपील कर रहा है और ये कह रहा है कि भाई आप सोना भर लगन मत खरीदिए, डीज़ल पेट्रोल कम लीजिए. भैया वो डीजल पेट्रोल कम लेगा, सोना ही नहीं खरीदेगा, शादी ब्याह में बाल बच्चों को नहीं देगा, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? देश को कहां ले जाना चाहते हैं? यानी आपके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है. हम तो भारतवासियों से कहेंगे कि देशवासी अपनी अक्षमता का परिचय प्रधानमंत्री ने दिया है इसलिए विचार करने की जरूरत है.

बीजेपी के विधायक विनोद नारायण झा ने कहा कि विपक्ष को देश से मतलब नहीं है. प्रधानमंत्री जी अच्छी बात भी कहेंगे तो उसमें नुख्स निकालने का काम वो लोग करते हैं. हमारे प्रधानमंत्री दूरदर्शी हैं और राष्ट्र के भविष्य के हिसाब से सोचते हैं. हमारे द्वार पर, पड़ोस में कितनी बड़ी लड़ाइयां चल रही है.  तेल के आने में कितनी कठिनाइयां हैं, दुनिया परेशान है. कई देशों में कठिनाइयां हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, हमारे देश में कोई कठिनाई नहीं है. लेकिन भविष्य के लिए प्रधानमंत्री जी ने हमें आगाह किया है कि कठिनाई न हो, इसलिए ईंधन की बचत करें. अनावश्यक ईंधन खर्च करना, पेट्रोलियम पदार्थों का व्यय करना और अनावश्यक रूप से दिखाने के लिए सोने-चांदी की खरीद करने पर भी रोक लगानी चाहिए क्योंकि सभी की अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी आवश्यकता है और किल्लत भी है. इसमें हमारा बहुत बड़ा विदेशी भंडार जो हमारा है उसका यूज  होता है. इसलिए विदेशी पैसे के जो भंडार हमारे पास है उसके संरक्षण के लिए और राष्ट्र की मजबूती के लिए, हमें आज से ही सावधान होने की जरूरत है.

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वहीं, कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने कहा कि पिछले 12 वर्षों से राहुल गांधी किसी भी आपदा से पहले सरकार को आगाह करते आए हैं. लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं. याद होगा कोविड आने से पहले राहुल गांधी जी ने कहा था कि कोविड से बचने की तैयारी शुरू करिए. लेकिन मोदी जी कोविड आने के बाद थाली पिटवा रहे थे, गलती नहीं मान रहे थे. अभी भी जो वॉर (युद्ध) चल रहा है, राहुल गांधी हमेशा कहते रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार चुप. आज मोदी जी को इतने दिनों बाद, 2 महीने बाद, 12 साल के बाद समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी की बात उनको माननी चाहिए, उनकी जो सोच है इनसे आगे हैं.

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