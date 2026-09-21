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उपेंद्र कुशवाहा के 'एक हैं तो सेफ हैं' वाले बयान पर राजनीतिक घमासान, NDA ने बताया एकजुटता तो विपक्ष ने कसा तंज

उपेंद्र कुशवाहा के 'एक हैं तो सेफ हैं' वाले बयान पर राजनीतिक घमासान शुरू देखने को मिल रहा है. आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने आरोप लगाया कि समाज के नाम पर राजनीति करने वाले लोग अपने राजनीतिक और पारिवारिक हितों को मजबूत करने के लिए इस तरह के नारे देते हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 21, 2026, 11:53 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:53 AM IST
उपेंद्र कुशवाहा के 'एक हैं तो सेफ हैं' वाले बयान पर राजनीतिक घमासान, NDA ने बताया एकजुटता तो विपक्ष ने कसा तंज
Image Credit: उपेंद्र कुशवाहा के &#039;एक हैं तो सेफ हैं&#039; वाले बयान पर राजनीतिक घमासान (@UpendraKushRLM)

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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