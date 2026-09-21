उपेंद्र कुशवाहा के 'एक हैं तो सेफ हैं' वाले बयान पर राजनीतिक घमासान, NDA ने बताया एकजुटता तो विपक्ष ने कसा तंज

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पटना के बापू सभागार में 'लव कुश सम्मान समारोह' का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ मंत्री निशांत कुमार और RLM के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल थे. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए RLM के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम एक हैं तो सेफ हैं और बटिएगा तो कटिएगा. कुछ लोग कोशिश करते हैं कि आपस में भिड़ें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर किसी तरह की समस्या या मतभेद हो तो आपस में बैठकर बातचीत के जरिए उसे सुलझाया जाना चाहिए.
उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बयान का सकारात्मक अर्थ निकालने की बात कहते हुए लोगों से मजबूती से एकजुट रहने की अपील की, उन्होंने कहा कि कुछ लोग आपस में लड़ाने का काम करते हैं और उन्हें समझना चाहिए कि हम 12वीं नहीं बल्कि 21वीं सदी के लोग हैं.
'दिवास्वप्न देख रहा है विपक्ष'
कुशवाहा के बयान पर बीजेपी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और विपक्ष एनडीए में फूट की बात कर केवल दिवास्वप्न देख रहा है. उन्होंने कहा कि एनडीए मिलकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विकसित बिहार, समृद्ध बिहार के संकल्प पर काम कर रहा है. मृत्युंजय तिवारी ने महागठबंधन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं और महागठबंधन अब ठगबंधन बनकर रह गया है.
'एकता को कोई नहीं तोड़ सकता'
जेडीयू प्रवक्ता पूजा पैट्रिक ने एनडीए की एकजुटता का दावा करते हुए कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता को गठबंधन की एकता का प्रमाण मिल चुका है. उन्होंने कहा कि एनडीए के घटक दल एकजुट हैं और कोई भी उनकी एकता को तोड़ नहीं सकता. पूजा पैट्रिक ने एनडीए के सहयोगी दलों को पांच पांडव बताते हुए कहा कि सभी एक मुट्ठी की तरह साथ हैं. उन्होंने यह भी कहा कि घटक दलों के बीच मनभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद नहीं है.
'राजनीतिक-पारिवारिक हितों के लिए ऐसे नारे'
वहीं, आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें पहले बताना चाहिए कि उन्होंने समाज और समाज के लोगों के लिए किस तरह की राजनीति की है. एजाज अहमद ने आरोप लगाया कि समाज के नाम पर राजनीति करने वाले लोग अपने राजनीतिक और पारिवारिक हितों को मजबूत करने के लिए इस तरह के नारे देते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों के जरिए समाज के लोगों को भ्रमित करने और अपनी राजनीतिक भूमिका को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है.
'एनडीए के भीतर खींचतान का दावा'
उधर, कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने एनडीए के भीतर खींचतान का दावा करते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा अपने गठबंधन के सहयोगियों को बार-बार एक रहोगे तो सेफ रहोगे की हिदायत दे रहे हैं. उन्होंने इसे एनडीए के भीतर अस्थिरता की चिंता से जोड़ते हुए कहा कि विपक्ष की ताकत के सामने एनडीए के कमजोर पड़ने की स्थिति बन रही है और जनता भी एनडीए से नाराज है.
रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा