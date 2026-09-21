उपेंद्र कुशवाहा के 'एक हैं तो सेफ हैं' वाले बयान पर राजनीतिक घमासान, NDA ने बताया एकजुटता तो विपक्ष ने कसा तंज

'राजनीतिक-पारिवारिक हितों के लिए ऐसे नारे'

वहीं, आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें पहले बताना चाहिए कि उन्होंने समाज और समाज के लोगों के लिए किस तरह की राजनीति की है. एजाज अहमद ने आरोप लगाया कि समाज के नाम पर राजनीति करने वाले लोग अपने राजनीतिक और पारिवारिक हितों को मजबूत करने के लिए इस तरह के नारे देते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों के जरिए समाज के लोगों को भ्रमित करने और अपनी राजनीतिक भूमिका को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है.