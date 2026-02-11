'जिंदा लाश कुछ समय गद्दी पर तो...', राजद के पोस्ट पर भड़की जदयू बोली- काश ऐसा 'लाश' तुम्हारा बाप भी होता

RJD Vs JDU: बिहार की सियासत में जुबानी जंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन फेसबुक पर जारी ताजा पोस्ट ने कड़वाहट करंट पैदा दिया. सीएम नीतीश कुमार की विकास पुरुष वाली छवि और लालू यादव के सामाजिक न्याय के दावों के बीच अब 'जिंदा लाश' और '9वीं फेल' जैसे शब्द राज्य के राजनीति में गूंज रहे हैं.
Trending Photos
Bihar Politics: बिहार की सियासत में इन दिनों मर्यादाओं की दीवारें ढहती नजर आ रही हैं. जदयू और राजद के बीच जारी यह सियासी वार बिहार के इतिहास में सबसे आक्रामक और व्यक्तिगत हमलों से भरा है. यह लड़ाई उस खतरनाक सियासी स्तर पर पहुंच गई है, जिसे नया निचला स्तर कहा जा सकता है. हालिया विवाद की शुरुआत तब हुई जब जदयू ने तेजस्वी यादव के पुराने बयानों और लालू परिवार के अतीत पर प्रहार किया. इतना ही नहीं, जब सदन में सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी को 'लड़की' कहकर संबोधित किया. इसके बाद राजद पूरी तरह से सीएम नीतीश कुमार पर आक्रामक हो गई है और इसे नाक का सवाल बना लिया है. जदयू और राजद दोनों दल की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए शब्दों की सारी मर्यादाएं लांघ दी गई.
दरअसल, राजद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के फेसबुक पेज पर सीएम नीतीश कुमार को लेकर पोस्ट किया. राजद ने फेसबुक पर लिखा कि जिंदा लाश कुछ समय और अगर गद्दी पर बैठा रहा तो बिहार ज़िंदा मुर्दा हो जाएगा. बेशर्म CM. राजद के इस पोस्ट के बाद बिहार के सियासी हलकों में हड़कंप मच गया. इसके जबाव में जदयू ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया.
जदयू ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि खुद को गलाकर, बिहार में जान फूंक दिया, नर्क से निकाल, सपनों का बिहार रच दिया. काश ऐसा 'लाश' तुम्हारा बाप भी होता, कम से कम बिहार अपना अस्तित्व तो न खोता. तुम्हारे मां-बाप तो जिंदा थे न? पर स्वार्थ की आग में उन्होंने बिहार जला दिया, खून चूसकर राज्य को जिंदा लाश बना दिया. 9वीं फेल लुटेरा.
यह भी पढ़ें: राजपाल यादव का सहारा बने तेज प्रताप यादव, दिए ₹11 लाख, जानें कितनी है उनकी संपत्ति