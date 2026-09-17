PM मोदी के जन्मदिन पर बिहार में सियासत गर्म: भाई वीरेंद्र का तंज- 'दीये जलाने की जगह बाढ़ पीड़ितों को दें 100 करोड़'

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राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैंय उन्होंने प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की है. जिस तरीके से प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को बिहार में मनाया जा रहा है, यह बिल्कुल ठीक नहीं है. पैसा खर्च किया जा रहा है और जिस तरह से उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है सरकारी स्तर पर, स्कूलों से लेकर दूसरी जगहों तक दीये जलाकर, उससे यह सवाल उठता है कि यह किस तरह का प्रोटोकॉल है?
'पूरी तरह से नियमों के खिलाफ'
क्या प्रधानमंत्री इतने बड़े महापुरुष हैं कि उनका जन्मदिन इस तरह मनाया जा रहा है? यह बिल्कुल गलत है. बिहार के साथ-साथ कई अन्य राज्यों में बाढ़ के हालात है. यह कहीं बेहतर होता, अगर आपकी सरकार जन्मदिन मनाने और रोशनी करने पर जो पैसा खर्च कर रही है, उसका इस्तेमाल बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए किया जाता. जिस तरह से प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है, वह पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है.
'फोटो सेशन के लिए आए और चले गए'
बाढ़ राहत की जरूरतों का जायजा लेने आई केंद्रीय टीम के बिना कोई घोषणा किए वापस लौटने पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि हमने शुरू से ही कहा था कि यह टीम सिर्फ फोटो खिंचवाने आ रही है. हम अब भी कह रहे हैं कि कम से कम 100 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा कीजिए और बाढ़ से प्रभावित बिहार के लोगों को तुरंत मदद दी जाए. हालांकि, ये लोग यहां सिर्फ फोटो सेशन के लिए आए थे और बस वही करके चले गए.
श्याम रजक ने तेजस्वी पर साधा निशाना
पूर्व मंत्री और जदयू वरिष्ठ विधायक श्याम रजक ने सरकारी खर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस मनाया जाने के विपक्ष के गंभीर आरोप पर कहा कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं. उनका जन्मदिन मनाने में क्या बुराई है? हर कोई खुश है और अपने-अपने तरीके से यह मौका मना रहा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है. यह अच्छी बात है. आखिर, उन्होंने 25 साल तक देश की सेवा की है, जो एक बड़ी बात है.
'आप पहले अपनी पार्टी को देखिए'
तेजस्वी यादव के इस बयान पर कि 'आने वाली दिनों में जदयू खत्म हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी में विलय हो जाएगा', इसपर श्याम रजक तेजस्वी यादव पर भड़क गए. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जी मैंने आपको अपनी पार्टी का प्रवक्ता नियुक्त नहीं किया है. आपको अगर हमारी पार्टी में ज्वाइन करना है, तो आवेदन दीजिए पहले. आवेदन लेंगे, जांच करेंगे, तब हम आपको रखेंगे. आप पहले अपनी पार्टी को देखिए. कोई पैदा नहीं हुआ है कि इस पार्टी को खत्म कर दें. ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो हमारी पार्टी का किसी दूसरी पार्टी में विलय करा दें. नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और जब तक वे यहां हैं, कोई भी इस पार्टी का विलय नहीं करा सकता. अपनी स्थिति और अपनी पार्टी के हाल पर ध्यान दें. किसी और के घर में डायन की तरह व्यवहार करना बंद करें.