Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar-jharkhand politics
  • /PM मोदी के जन्मदिन पर बिहार में सियासत गर्म: भाई वीरेंद्र का तंज- दीये जलाने की जगह बाढ़ पीड़ितों को दें 100 करोड़

PM मोदी के जन्मदिन पर बिहार में सियासत गर्म: भाई वीरेंद्र का तंज- 'दीये जलाने की जगह बाढ़ पीड़ितों को दें 100 करोड़'

PM मोदी के जन्मदिन पर बिहार में सियासत गर्म हो गई है. भाई वीरेंद्र ने कहा कि यह कहीं बेहतर होता, अगर आपकी सरकार जन्मदिन मनाने और रोशनी करने पर जो पैसा खर्च कर रही है, उसका इस्तेमाल बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए किया जाता.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 17, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 01:54 PM IST
PM मोदी के जन्मदिन पर बिहार में सियासत गर्म: भाई वीरेंद्र का तंज- 'दीये जलाने की जगह बाढ़ पीड़ितों को दें 100 करोड़'
Image Credit: PM मोदी के जन्मदिन पर बिहार में सियासत गर्म (फाइल फोटो)

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
PM मोदी के जन्मदिन पर बिहार में सियासत गर्म, भाई वीरेंद्र ने कसा तंज
2
3
4
5