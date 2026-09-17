PM मोदी के जन्मदिन पर बिहार में सियासत गर्म: भाई वीरेंद्र का तंज- 'दीये जलाने की जगह बाढ़ पीड़ितों को दें 100 करोड़'

'आप पहले अपनी पार्टी को देखिए'

तेजस्वी यादव के इस बयान पर कि 'आने वाली दिनों में जदयू खत्म हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी में विलय हो जाएगा', इसपर श्याम रजक तेजस्वी यादव पर भड़क गए. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जी मैंने आपको अपनी पार्टी का प्रवक्ता नियुक्त नहीं किया है. आपको अगर हमारी पार्टी में ज्वाइन करना है, तो आवेदन दीजिए पहले. आवेदन लेंगे, जांच करेंगे, तब हम आपको रखेंगे. आप पहले अपनी पार्टी को देखिए. कोई पैदा नहीं हुआ है कि इस पार्टी को खत्म कर दें. ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो हमारी पार्टी का किसी दूसरी पार्टी में विलय करा दें. नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और जब तक वे यहां हैं, कोई भी इस पार्टी का विलय नहीं करा सकता. अपनी स्थिति और अपनी पार्टी के हाल पर ध्यान दें. किसी और के घर में डायन की तरह व्यवहार करना बंद करें.