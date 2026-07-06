तेजस्वी यादव को मिली नसीहत पर बिहार में सियासत तेज, बीजेपी ने कसा तंज

भाजपा ने कसा तंज

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तंज कसते हुए लिखा- 'राजद का नया दस्तूर, कार्यकर्ता मजबूर है, शहजादे मगरूर हैं.' वहीं, भाजपा के मंत्री राम निषाद ने कहा कि तेजस्वी यादव चुनाव के समय ही सक्रिय होते हैं और अब उनकी अपनी पार्टी के नेता भी उन्हें जनता से मिलने की सलाह दे रहे हैं. बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि यह एक अच्छा सुझाव है और किसी भी दल के नेता को लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुननी चाहिए.