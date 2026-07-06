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तेजस्वी यादव को मिली नसीहत पर बिहार में सियासत तेज, बीजेपी ने कसा तंज

तेजस्वी को कार्यकर्ताओं और आम लोगों को अधिक समय देने की नसीहत पर बिहार में सियासत तेज हो गई है. मंत्री राम निषाद ने कहा कि तेजस्वी यादव चुनाव के समय ही सक्रिय होते हैं और अब उनकी अपनी पार्टी के नेता भी उन्हें जनता से मिलने की सलाह दे रहे हैं.

Written ByShivam RajEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 06, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:40 PM IST
तेजस्वी यादव को मिली नसीहत पर बिहार में सियासत तेज, बीजेपी ने कसा तंज
Image Credit: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shivam Raj

Shivam Raj

शिवम राज ज़ी बिहार झारखंड में जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब 2 साल का अनुभव है. वह मुख्यतः बिहार पुलिस मुख्यालय की रिपोर्टिंग करते हैं. आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ी खबरों पर उनकी खास नजर रहती है. इसके अलावा राजनीति से संबंधित मुद्दों को भी कवर करते हैं. इन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

 

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