तेजस्वी यादव को मिली नसीहत पर बिहार में सियासत तेज, बीजेपी ने कसा तंज

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राजद के स्थापना दिवस (5 जुलाई, 2026) समारोह में उस समय एक अलग तस्वीर देखने को मिली जब पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने मंच से ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से कार्यकर्ताओं और आम लोगों को अधिक समय देने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की शिकायत रहती है कि लालू प्रसाद यादव से तो मुलाकात हो जाती है, लेकिन तेजस्वी यादव समय नहीं दे पाते. इस बयान के बाद से ही बिहार में राजनीति तेज हो गई है.
भाजपा ने कसा तंज
भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तंज कसते हुए लिखा- 'राजद का नया दस्तूर, कार्यकर्ता मजबूर है, शहजादे मगरूर हैं.' वहीं, भाजपा के मंत्री राम निषाद ने कहा कि तेजस्वी यादव चुनाव के समय ही सक्रिय होते हैं और अब उनकी अपनी पार्टी के नेता भी उन्हें जनता से मिलने की सलाह दे रहे हैं. बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि यह एक अच्छा सुझाव है और किसी भी दल के नेता को लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुननी चाहिए.
'राजद का आंतरिक मामला'
उन्होंने आगे कहा कि इससे जनता का भरोसा और जुड़ाव दोनों बढ़ते हैं. दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने भाजपा की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह राजद का आंतरिक मामला है. अगर पार्टी के भीतर ऐसी बात कही गई है तो उसे राजद के नेता आपस में बैठकर सुलझा लेंगे. भाजपा को इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है.
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