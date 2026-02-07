Pappu Yadav: पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर चढ़ा सियासी पारा, कांग्रेस-RJD ने किया विरोध तो BJP-JDU ने कही ये बात

Politics On Pappu Yadav Arrested: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को शुक्रवार (6 फरवरी) की देररात को गिरफ्तार किया गया, शनिवार को जैसे-जैसे दिन चढ़ा, सियासी पारा चढ़ता जा रहा है. पूर्णिया सांसद की गिरफ्तारी अब तूल पकड़ रही है. आरा में आज (शनिवार, 7 फरवरी) सुबह-सुबह रेल स्टेशन परिसर में पप्पू यादव के समर्थकों ने बिहार सरकार का पुतला दहन किया है. प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द सांसद पप्पू यादव को रिहा नहीं किया गया तो पूरे बिहार में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा. उधर राहुल-प्रियंका ने भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध किया है. जिसके बाद बिहार कांग्रेस पार्टी भी पप्पू यादव के समर्थन में उतर चुकी है.

बिहार कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौण्डिल्य ने कहा कि पप्पू यादव की लोकप्रियता सरकार बेहद डरी हुई है. वैसे भी भारतीय जनता पार्टी डरपोक पार्टी है. अभी बिहार में संदिग्ध परिस्थितियों में बच्चियों की मौत होती है और उसके लिए सबसे ज्यादा मुखर पप्पू यादव दिखे. बिहार कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पूरा बिहार आंदोलनरत है. दिल्ली में भी 8 तारीख को इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन है. उसमें पप्पू यादव शामिल होने वाले थे, लेकिन बिहार सरकार ने उन्हें पुराने केस मामले में गिरफ्तार कर लिया. साफ है कि बिहार की सरकार अब निकम्मी हो चुकी है.

राजद ने भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध किया है. राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि गिरफ्तारी के लिए इस समय को समय चुना गया और मामला 30 साल पुराना है. इतने वर्षों से सरकार क्या कर रही थी. जब आप मान रहे हैं कि यह मामला पुराना है तो किसी को तंग और तबाह करने के लिए इज्जत उतारने के लिए ऐसा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रतिनिधि के साथ इस तरह का भाषा का प्रयोग किया गया.

राजद प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश कुमार जी का समय तो कट गया. वे किस हाल में हैं सबको पता है, लेकिन आने वाला जेनरेशन जो राजनीतिक वाला उसे पर विचार करना चाहिए. कई बार के सांसद हैं, उनके साथ किया जा रहे हैं. वह ठीक नहीं है दर्जनों ऐसे मामले हैं. बिहार के अंदर में देश में दुष्कर्म हुआ है और नेता प्रतिपक्ष ने सदन में इसको गंभीरता पूर्वक से उठाया है.

वहीं इस मामले में जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि कानून की नजर में कोई खास नहीं है. कानून सब के लिए बराबर है. कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ेगा तो उसपर कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी भी पुराने केस में हुई है. यह कार्रवाई पूरी तरह से नियम संगत हुई है. हमें लगता है कि उन्हें न्यायालय में अपना पक्ष रखना चाहिए.

बिहार बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि हमलोग न्याय और कोर्ट का सम्मान करने वाले लोग हैं. पप्पू यादव को 31 साल पुराने केस मामले में गिरफ्तारी हुई है. अगर उन्हें कोई शिकायत है तो वो अदालत में अपना पक्ष रख सकते हैं. बेवजह ड्रामा और हंगामा नहीं करना चाहिए.