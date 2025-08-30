Bihar Politics: मौन बीजेपी, गरम बिहार! क्या है इस चुप्पी के पीछे की रणनीति? जिससे हो रही सियासत धुआंधार
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2902394
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Politics: मौन बीजेपी, गरम बिहार! क्या है इस चुप्पी के पीछे की रणनीति? जिससे हो रही सियासत धुआंधार

Bihar News: बीजेपी बिहार की राजधानी पटना में मौन धरना दे रही है. इस पर कांग्रेस और राजद ने तंज किया है. ध्यान दें कि बीजेपी यह मौन धरना पीएम मोदी को कांग्रेस के मंच से दिए गए गाली के विरोध में है. 

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 30, 2025, 01:06 PM IST

Trending Photos

बिहार की खबरें (File Photo)
बिहार की खबरें (File Photo)

Bihar Politics News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए कांग्रेस के मंच से की गई टिप्पणी पर बिहार में सियासत गरम है. वहीं, विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांधी मैदान में मौन धरना दिया. इधर, दिल्ली में भी बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. जिसको लेकर के बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता कमलेश कमल ने कहा कि बीजेपी जो भी तंत्र उनका चल रहा है और राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से प्रभावित होकर और उनसे विचलित यह लोग हैं और तरह-तरह तक की बयानबाजी करने में लगे हैं. 

कांग्रेस नेता ने कहा कि जिस मुद्दे को ये और उठाना चाहते थे, यह उन्हीं का मुद्दा था. जो स्टेज पर रिजवी पाया गया बीजेपी का सदस्य है, कहीं ना कहीं बीजेपी समझ चुकी है कि हम लोग राहुल गांधी के यात्रा से जो प्रभाव देखा जा रहा है बिहार में वह प्रभावित करने के लिए यह लोग हिंदू मुस्लिम का एंगल सेट करने का प्रयास कर रहे है. अब बिहार की जनता और देश की जनता जान चुकी है कि मोदी और RSS दोनों का चेहरा उनके सामने खुला हुआ है. अब इनपर भरोसा करने वाली कोई नहीं है.

राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि मौन धारण वाले धरना बीजेपी आयोजित करने जा रही है. जबकि, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा गाली गलौज का बढ़ावा दिया. भारतीय जनता पार्टी ने जितना माहौल खराब करने का काम किया है किसी ने नहीं किया है. बीजेपी को बताना चाहिए जनक सिंह जो बीजेपी के विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के मां और बहन को गाली दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल खड़ा किया था. नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की माता सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा कहा था. ममता बनर्जी को ओ दीदी ओ दीदी कह करके संबोधित किया था. किस तरह की भाषा प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था. मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी जमीन छीन लेंगे, घुसपैठियों आएंगे बच्चा ज्यादा पैदा करने वाले किन-किन शब्दों से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था. यह देश की जनता देखा है. 

यह भी पढ़ें: VIDEO: मंच से मौलवियों को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हड़काया! सुनिए

एजाज अहमद ने कहा कि गाली गलौज की भाषा का डिक्शनरी लिखने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कहते हैं कि राहुल गांधी को मैं 50 ऐसी गालियां दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं सुना है. जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी. उन्होंने कहा कि मैं जो आज यहां तक पहुंचा हूं ऐसी ऐसी गालियां देकर के पहुंचा हूं, जो हमारी राजनीति का आधार रहा है.

रिपोर्ट: सुन्दरम

यह भी पढ़ें:NH-33 और रेलवे ओवरब्रिज पर छिड़ा 'क्रेडिट वार', सांसद पर पूर्व सांसद का पलटवार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar NewsPM Narendra ModicongressBJP

Trending news

rahul gandhi voter adhikar yatra
राहुल गांधी, तेजस्वी यादव संग कदमताल करने बिहार पहुंचे अखिलेश यादव
Bhojpuri news
32 साल की हुईं अक्षरा सिंह, कभी पवन सिंह से था प्यार, अब आरपार की है लड़ाई!
Rani Chatterjee news
रानी चटर्जी का नया अंदाज, 'होंठो पे बस तेरा नाम है' गाने पर लूटी महफिल
Akshara Singh news
अक्षरा सिंह के जन्मदिन पर नीलिमा सिंह ने किया भावुक पोस्ट
Kalpana Patwari
'तनी-तनी सा बात के', मनोज भावुक का लिरिक्स और कल्पना का स्वर, गर्द उड़ा रहा ये गजल
MP Surendra Yadav
NH-33 और रेलवे ओवरब्रिज पर छिड़ा 'क्रेडिट वार', सांसद पर पूर्व सांसद का पलटवार
Jharkhand news
Jharkhand News: 1 सितंबर से लागू नई शराब नीति , ये ब्रांड होंगे सस्ते
Pawan Singh
'इज्जत से खेलने का काम किया जा...', पवन सिंह पर पत्नी ज्योति सिंह का सनसनीखेज आरोप
Nawada Police
दहशत फैलाने वाले गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा, 15 लोग चढ़े हत्थे, जानिए पूरी वारदात
Bihar News
सहायक अभियंता के कई ठिकानों पर विजिलेंस का छापा, काली कमाई का पर्दाफाश
;