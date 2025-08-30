Bihar Politics: मौन बीजेपी, गरम बिहार! क्या है इस चुप्पी के पीछे की रणनीति? जिससे हो रही सियासत धुआंधार

Bihar Politics News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए कांग्रेस के मंच से की गई टिप्पणी पर बिहार में सियासत गरम है. वहीं, विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांधी मैदान में मौन धरना दिया. इधर, दिल्ली में भी बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. जिसको लेकर के बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता कमलेश कमल ने कहा कि बीजेपी जो भी तंत्र उनका चल रहा है और राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से प्रभावित होकर और उनसे विचलित यह लोग हैं और तरह-तरह तक की बयानबाजी करने में लगे हैं.

कांग्रेस नेता ने कहा कि जिस मुद्दे को ये और उठाना चाहते थे, यह उन्हीं का मुद्दा था. जो स्टेज पर रिजवी पाया गया बीजेपी का सदस्य है, कहीं ना कहीं बीजेपी समझ चुकी है कि हम लोग राहुल गांधी के यात्रा से जो प्रभाव देखा जा रहा है बिहार में वह प्रभावित करने के लिए यह लोग हिंदू मुस्लिम का एंगल सेट करने का प्रयास कर रहे है. अब बिहार की जनता और देश की जनता जान चुकी है कि मोदी और RSS दोनों का चेहरा उनके सामने खुला हुआ है. अब इनपर भरोसा करने वाली कोई नहीं है.

राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि मौन धारण वाले धरना बीजेपी आयोजित करने जा रही है. जबकि, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा गाली गलौज का बढ़ावा दिया. भारतीय जनता पार्टी ने जितना माहौल खराब करने का काम किया है किसी ने नहीं किया है. बीजेपी को बताना चाहिए जनक सिंह जो बीजेपी के विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के मां और बहन को गाली दिया.

उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल खड़ा किया था. नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की माता सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा कहा था. ममता बनर्जी को ओ दीदी ओ दीदी कह करके संबोधित किया था. किस तरह की भाषा प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था. मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी जमीन छीन लेंगे, घुसपैठियों आएंगे बच्चा ज्यादा पैदा करने वाले किन-किन शब्दों से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था. यह देश की जनता देखा है.

एजाज अहमद ने कहा कि गाली गलौज की भाषा का डिक्शनरी लिखने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कहते हैं कि राहुल गांधी को मैं 50 ऐसी गालियां दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं सुना है. जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी. उन्होंने कहा कि मैं जो आज यहां तक पहुंचा हूं ऐसी ऐसी गालियां देकर के पहुंचा हूं, जो हमारी राजनीति का आधार रहा है.

रिपोर्ट: सुन्दरम

