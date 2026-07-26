/तेज प्रताप यादव और विधायकों की गिरफ्तारी पर बिहार में राजनीतिक विवाद: विपक्ष ने बोला हमला, तो JDU-BJP ने भी किया पलटवार

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लालू यादव के बड़े बेटे और JJD अध्यक्ष तेज प्रताप यादव, RJD विधायक गौतम कृष्णा और लेफ्ट विधायक संदीप सौरभ समेत कई नेताओं को हिरासत में लिए जाने और जेल भेजे जाने के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. पटना पुलिस ने RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार किया और शनिवार (25 जुलाई) की देर रात उन्हें सीजेएम के सामने पेश किया और अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बेऊर जेल भेज दिया. साथ ही, पुलिस ने RJD विधायक गौतम कृष्णा और लेफ्ट विधायक संदीप सौरभ समेत अन्य नेताओं को भी हिरासत में लेकर जेल भेज दिया, जिससे राजनीतिक विवाद छिड़ गया.
RJD विधायक रण विजय साहू ने कहा कि यह छात्र आंदोलन, जो 1974 के बाद पहली बार देश और बिहार में हुआ, निश्चित तौर पर छात्रों और उनके संघर्ष की जीत है. इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि खुद प्रधानमंत्री को आना पड़ा और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा लेना पड़ा. यह हमारे लिए एक बड़ी जीत है. विधायकों की लगातार गिरफ्तारियां संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा है, यह एक काला दिन है.
JDU MLC नीरज कुमार ने कहा कि गिरफ्तारी कानून के मुताबिक और सबूतों के आधार पर की गई है. उन्होंने कहा कि अगर उस व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो कोर्ट को जानकारी देना चाहिए और जमानत के लिए मूव नहीं करना चाहिए. गिरफ्तारी संविधान के तहत की गई थी. विधायक ने संविधान के तहत शपथ ली थी, इसलिए इसके खिलाफ कोई भी काम करने पर कानूनी कार्रवाई होगी.
कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने छात्रों पर हुई ब्रूटालिटी और पुलिसिया दमन की हमेशा निंदा की है और जवाबदेही की मांग की है. उन्होंने जोर देकर कहा कि जिन भी छात्रों पर केस दर्ज किए गए हैं या जिन्हें हिरासत में लिया गया है और साथ ही उन नेताओं को भी जिन्होंने छात्र आंदोलन को दबाने की कोशिशों के दौरान पुलिस की बर्बरता और हिरासत का सामना किया है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ मामले वापस लिए जाने चाहिए.
बीजेपी MLC नवल किशोर यादव ने कहा कि कानून के तहत गिरफ्तारी की गई है. RJD के नेता को संविधान पढ़ने आता है. आठवीं-नौवीं कक्षा तक पढ़े-लिखे व्यक्ति के हाथों में संविधान का क्या होगा? उन्हें पता ही नहीं है कि संविधान में क्या लिखा है. भारतीय जनता पार्टी और NDA संविधान की धाराओं को देखे बिना कोई काम नहीं करते. पुलिस उन्हें अराजकता फैलाने के लिए छूट तो नहीं देगी. इसीलिए कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है.