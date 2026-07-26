/तेज प्रताप यादव और विधायकों की गिरफ्तारी पर बिहार में राजनीतिक विवाद: विपक्ष ने बोला हमला, तो JDU-BJP ने भी किया पलटवार

लालू यादव के बड़े बेटे और JJD अध्यक्ष तेज प्रताप यादव, RJD विधायक गौतम कृष्णा और लेफ्ट विधायक संदीप सौरभ समेत कई नेताओं को हिरासत में लिए जाने और जेल भेजे जाने के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. पटना पुलिस ने RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार किया और शनिवार (25 जुलाई) की देर रात उन्हें सीजेएम के सामने पेश किया और अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बेऊर जेल भेज दिया. साथ ही, पुलिस ने RJD विधायक गौतम कृष्णा और लेफ्ट विधायक संदीप सौरभ समेत अन्य नेताओं को भी हिरासत में लेकर जेल भेज दिया, जिससे राजनीतिक विवाद छिड़ गया.