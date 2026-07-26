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तेज प्रताप यादव और विधायकों की गिरफ्तारी पर बिहार में राजनीतिक विवाद: विपक्ष ने बोला हमला, तो JDU-BJP ने भी किया पलटवार

Bihar Politics: तेज प्रताप यादव और विधायकों की गिरफ्तारी पर बिहार में राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है. विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधा, तो इधर JDU और BJP ने भी पलटवार किया है.

Written ByRupendra Kumar SrivastavaEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 26, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 05:16 PM IST
तेज प्रताप यादव और विधायकों की गिरफ्तारी पर बिहार में राजनीतिक विवाद: विपक्ष ने बोला हमला, तो JDU-BJP ने भी किया पलटवार
Image Credit: JJD अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (फाइल फोटो)

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