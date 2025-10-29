Advertisement
चाईबासा में 6 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाने पर सियासत तेज, BJP के आरोपों पर JMM-कांग्रेस का पलटवार

Jharkhand News: चाईबासा में बच्चों को HIV वाला ब्लड़ चढ़ाने वाला मामला तूल पकड़ चुका है. जानकारी के मुताबिक उस अस्पताल में चलाया जा रहा ब्लड बैंक बिना लाइसेंस के साथ था. इस बात पर सभी पार्टी झारखंड सरकार पर सवाल उठा रही हैं.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 29, 2025, 01:27 PM IST

चाईबासा में 6 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाने पर सियासत तेज, BJP के आरोपों पर JMM-कांग्रेस का पलटवार
चाईबासा में 6 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाने पर सियासत तेज, BJP के आरोपों पर JMM-कांग्रेस का पलटवार

Jharkhand News: चाईबासा में थैलीसीमिया पीड़ित 6 बच्चों को संक्रमित ब्लड चढ़ाए जाने के बाद से ही पूरा मामला तेजी पकड़ने लगा है. इस मामले में सीएम ने सिविल सर्जन सहित कई दोषियों को निलंबित करने का आदेश दिया था, वहीं जांच में अब ये भी समाने आया है कि चाईबासा सदर अस्पताल का ब्लड बैंक पिछले दो वर्षों से बिना लाइसेंस के ही चल रहा था. इसका लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ था, वहीं अब इस पर बयानबाजी भी हो रही है. झामुमो के प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद इस तरह की चीजें सामने आई है. अब सरकार सुनिश्चित करेगी. बिना लाइसेंस के कोई ब्लड बैंक नहीं चलेगा और दिल्ली में तो बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक चलने की बात आती रहती है. 

ये भी पढ़ें: 'न दोहराई जाए गलती', सोरेन सरकार ने शुरू किया लग्जरी ब्लड डोनेशन वैन , जानिए मामला

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने कहा सरकार संजीदा है. लापरवाही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. ब्लड बैंक का लाइसेंस रिनुअल नहीं था तो चल कैसे रहा था. अगर अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये ब्लड बैंक चल रहा था तो अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है. कई लोग निलंबित हुए हैं. किसी भी स्थिति में ऐसे अपराध को बर्दाश्त नहीं करेगें. झारखंड बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा ये तो सीधा-सीधा हत्या के प्रयास का मामला बनता है. ब्लड बैंक सदर अस्पताल में चल रहा था और बिना लाइसेंस के चल रहा था. सभी दोषियों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा होना चाहिए. ये बच्चे जिंदगी की तलाश में गए थे और अपने उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया गया. राज्य के अधिकांश सदर अस्पताल की ऐसी ही स्थिति है.

इस मामले पर आईएमए रांची के उपाध्यक्ष डॉ अभिषेक ने कहा, ब्लड बैंक को लाइसेंस नहीं होना जांच का विषय है. सरकार ने वहां जो जांच किट दिया था वो सस्ता वाला था. बेसिक स्क्रीन टेस्ट से टेस्ट करना बहुत गलत है, जबकि अब कई आधुनिक टेस्ट किट उपलब्ध है. अगर सरकार नई तकनीत की मशीन नहीं देगी तो इसमें डॉक्टर का कोई दोष नहीं है.

इनपुट: कुमार चंदन

