Bihar Chunav 2025: योगी आदित्यनाथ की बिहार रैली को लेकर राजनीति गरमाई, विपक्ष और एनडीए आमने-सामने

Yogi Adityanath Bihar Rally: बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे-वैसे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बिहार में रैलियों की जिम्मेदारी दी गई है. भाजपा ने तय किया है कि योगी आदित्यनाथ राज्य के कई जिलों में जाकर चुनावी प्रचार करेंगे. योगी को बिहार में भेजने के फैसले के बाद विपक्षी दलों में हलचल मच गई है और सियासी बयानबाजी तेज हो गई है.

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने योगी आदित्यनाथ की रैली पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि "तालिबान पर चर्चा करने वाले अब खुद तालिबानी संस्कृति के प्रतीक बन गए हैं. मोदी सरकार अब तालिबानी सोच से चल रही है." अभय दुबे ने सवाल उठाया कि योगी आदित्यनाथ बिहार में आकर आखिर क्या कहेंगे? बिहार में आज भी पलायन सबसे बड़ी समस्या है. उन्होंने कहा कि "बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है. पटना में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप के बाद 8 घंटे तक अस्पताल में इलाज नहीं मिला, यह इस सरकार की संवेदनहीनता दिखाता है."

कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि "योगी आदित्यनाथ और भाजपा नेताओं का मकसद केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना है. जनता को रोजगार और शिक्षा की नहीं, नफरत की राजनीति दी जा रही है." उन्होंने कहा कि "बिहार की जनता ने 2015 में सबक सिखाया था और अब 2025 में भी सिखाएगी."

राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि "बिहार में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. 37 साल के इस युवा नेता के विजन ने बिहार की जनता को उम्मीद दी है. यही वजह है कि भाजपा के खेमे में बेचैनी और घबराहट है."

उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अब तक बिहार में कई बार आ चुके हैं, लेकिन इसका एनडीए को कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ. अब योगी आदित्यनाथ को भेजा जा रहा है ताकि माहौल को सांप्रदायिक दिशा दी जा सके."

आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि "बिहार की जनता नफरत नहीं, रोजगार और विकास की राजनीति चाहती है. तेजस्वी यादव ने नौकरी और उद्योग को लेकर जो संकल्प लिया है, उस पर जनता भरोसा करती है. अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार में उद्योग, रोजगार और शिक्षा का नया अध्याय शुरू होगा."

जदयू प्रवक्ता मनीष यादव ने कहा कि "बिहार में विधानसभा चुनाव का समय है, ऐसे में राज्य और राष्ट्रीय स्तर के नेता स्वाभाविक रूप से प्रचार करेंगे. लेकिन विपक्ष को यह समझ लेना चाहिए कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार हैं और यहां कोई नफरत नहीं फैला सकता."

उन्होंने कहा कि "नीतीश कुमार ने हमेशा सभी जाति और धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया है. बिहार का डीएनए मजबूत है, जो आपसी भाईचारे पर टिका है. जो लोग बिहार के डीएनए को गाली देते थे, वही आज नैतिकता की बात कर रहे हैं."

बिहार भाजपा के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि "योगी आदित्यनाथ अब सुशासन के प्रतीक बन चुके हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत किया है. अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई से जनता का विश्वास बढ़ा है. बुलडोजर नीति से योगी सरकार ने अपराध पर लगाम लगाई है."

प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि "योगी आदित्यनाथ जहां भी जाते हैं, जनता उन्हें सुनना चाहती है. बिहार में उनकी रैलियां एनडीए कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाएंगी और पार्टी के लिए ऊर्जा का काम करेंगी."

वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी ने कहा कि "योगी आदित्यनाथ भाजपा के बड़े नेताओं में से एक हैं. उन्होंने खुद को एक सख्त और निर्णायक नेता के रूप में स्थापित किया है. अपराधियों पर उनकी सख्ती और विकास मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती है." उन्होंने कहा कि "योगी का ‘बुलडोजर मॉडल’ अब राष्ट्रीय पहचान बन चुका है. महाराष्ट्र चुनाव में भी उन्होंने कई रैलियां की थीं और पार्टी को फायदा हुआ था. ऐसे में बिहार चुनाव में उनकी मौजूदगी भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है."

रिपोर्ट- सुन्दरम

