जनसंख्या पर छिड़ी बहस: धीरेंद्र शास्त्री के '4 बच्चे' वाले बयान पर मांझी का समर्थन, विपक्ष ने घेरा

एक ओर जहां मशहूर कथा वाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के 'चार बच्चे पैदा करो' वाले बयान को लेकर देशभर में चर्चा जारी है, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने कहा कि लोगों को जनसंख्या बढ़ाने या बच्चे पैदा करने में संकोच नहीं करना चाहिए. उनका कहना है कि हर बच्चा सिर्फ पेट लेकर नहीं, बल्कि हाथ और मस्तिष्क लेकर भी जन्म लेता है. कौन बच्चा आगे चलकर कितना बड़ा व्यक्ति बनेगा, यह पहले से तय नहीं होता. उन्होंने भरोसा जताया कि यदि ईमानदारी से रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं और समाज को सही दिशा में चलाया जाए, तो सभी का पालन-पोषण संभव है.

मांझी ने आगे कहा कि आज भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है, लेकिन प्राचीन समय में जब जनसंख्या कम थी, तब भी भारत 'जगतगुरु' कहलाता था. उस समय जनसंख्या नियंत्रण जैसी कोई सख्ती नहीं थी. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे जनसंख्या रोकने की बात नहीं करते, बल्कि इस बात पर जोर देते हैं कि बढ़ती आबादी को बेहतर शिक्षा दी जाए और उन्हें उद्यमी बनाया जाए, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें.

ये भी पढ़ें: PM मोदी के करीबी अधिकारी के घर पहुंचे लालू यादव, उनकी बहन को दिया आशीर्वाद

Add Zee News as a Preferred Source

जदयू के एमएलसी खालिद अनवर ने इस मुद्दे को धर्म और समाज के नजरिए से देखा. उन्होंने कहा कि कई धार्मिक मान्यताओं में अधिक बच्चे पैदा करना पुण्य का कार्य माना जाता है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से बढ़ती जनसंख्या एक गंभीर चुनौती है. यदि इस पर संतुलित तरीके से विचार नहीं किया गया, तो देश के संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा और हालात संभालना मुश्किल हो सकता है. उनका मानना है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि धर्म और समाज के बीच संतुलन बनाकर देश को आगे बढ़ाए.

वहीं, आरजेडी के एमएलसी कारी सुहैब और कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह ने जनसंख्या वृद्धि पर चिंता जताई. कारी सुहैब ने कहा कि आज देश में करोड़ों लोग सरकारी राशन पर निर्भर हैं, बच्चों में कुपोषण और शिक्षा की कमी है, और बेरोजगारी बढ़ रही है. ऐसे में सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने की बात करना सही नहीं है. समीर सिंह ने 'छोटा परिवार, सुखी परिवार' के सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक समान कानून होना चाहिए, जिसमें दो से अधिक बच्चे होने पर दंड का प्रावधान हो.

वहीं, भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सरकार और धर्माचार्यों के काम करने के तरीके अलग होते हैं, लेकिन यदि कोई कानून बने तो वह सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए, किसी एक समुदाय के लिए अलग नियम नहीं होना चाहिए.