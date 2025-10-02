Advertisement
Bihar Chunav 2025: BJP ने तेजस्वी-राहुल को बताया 'कलयुग का रावण', RJD ने बोला तीखा हमला

Bihar Chunav 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही है. वहीं, BJP और RJD के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्टर वार जारी है. 

 

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 02, 2025, 04:43 PM IST

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख अगले सप्ताह तक घोषित होने की उम्मीद है. इससे पहले बिहार के लोग आज विजयादशमी का पर्व मना रहे हैं. इस बीच, भाजपा और राजद के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है. भाजपा ने जहां राजद के नेता तेजस्वी यादव को कलयुग का रावण बताया है. वहीं, राजद ने 20 साल के नीतीश कुमार की सरकार को रावण जैसा अहंकारी बताया और इसके अंत करने की बात की.

'जनता अपने मत से इस रावण का अंत तय करेगी'

बिहार भाजपा ने गुरुवार को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्टर पोस्ट किया है. इस पोस्टर के साथ लिखा- मातृ शक्ति के अपमान का प्रतीक रावण आज भी मौजूद है, बस चेहरा बदल गया है. जनता अपने मत से इस रावण का अंत तय करेगी. पोस्टर में एक तरफ जहां त्रेता युग के रावण की फोटो लगी है. वहीं, कैप्शन में लिखा गया है- 'जिसने मां जानकी का अपहरण किया, उनका अपमान किया.' दूसरी ओर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तस्वीर है. साथ ही लिखा है- कलयुग के रावण. जिनके मंच से पीएम की दिवंगत मां को अपशब्द कहा गया. 

यह भी पढ़ें: Dhanbad: महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को दी गई श्रद्धांजलि

राजद ने बीजेपी पर बोला तीखा हमला

जिसके बाद राजद ने भी सोशल मीडिया से भाजपा पर तीखा हमला बोला है. राजद ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें रावण को जलाया जा रहा है. इस वीडियो में बिहार में तेजस्वी सरकार आने का दावा किया गया है. इस वीडियो के साथ लिखा गया है, 'अफसरशाही, अहंकार, भ्रष्टाचार और झूठे सरकारी प्रचार के रावण का होगा अंत. बिहार में जन कल्याण, नौकरी और रोजगार का शुभारंभ होगा तुरंत जब बनेगी तेजस्वी सरकार. जनहित को समर्पित जन सरोकार वाली तेजस्वी सरकार.' उल्लेखनीय है कि चुनाव के मद्देनजर सभी दल चुनावी तैयारियों में जुटे हैं. इस क्रम में सभी मतदाताओं को आकर्षित करने को लेकर एक-दूसरे से बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं. 

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

