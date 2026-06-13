मान-मर्यादा को ठेस पहुंचाने की घटिया राजनीति: कांग्रेस

कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप है, तो उसके लिए अदालत, पुलिस और न्यायिक व्यवस्था मौजूद है, जहां तथ्यों के आधार पर मामले की जांच और सुनवाई हो सकती है. उन्होंने आरोप लगाया कि पोस्टर लगाकर किसी व्यक्ति की मान-मर्यादा और सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जो गलत मानसिकता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि दूसरों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाकर अपनी राजनीति को जीवित रखने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए. कांग्रेस ने इस प्रकार के पोस्टर लगाए जाने की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह किसी की छवि खराब करने का प्रयास है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है.