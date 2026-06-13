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यादव समाज की महिला के साथ ठगी का लगा पटना में पोस्टर, राजद MLC सुनील सिंह पर लगे आरोप, अब बिहार की राजनीति में उबाल

Bihar Politics: बिहार की राजधानी पटना में राजद के एमएलसी सुनील सिंह के खिलाफ लगे एक विवादित पोस्टर ने राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया है. इस पोस्टर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. एक तरफ जहां बीजेपी इसे राजद का असली चरित्र बता रही है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 13, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:44 PM IST
यादव समाज की महिला के साथ ठगी का लगा पटना में पोस्टर, राजद MLC सुनील सिंह पर लगे आरोप, अब बिहार की राजनीति में उबाल
Image Credit: यादव समाज की महिला के साथ ठगी का लगा पटना में पोस्टर

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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