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Bihar Politics News: बिहार की सियासत में पोस्टर वॉर कोई नहीं बात नहीं है. मगर, राजद एमएलसी सुनील सिंह के खिलाफ पटना की सड़कों पर लगे विवादित पोस्टर ने सूबे के सियासी तापमान को अचानक बढ़ा दिया है. अब इस पोस्टर को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. एक तरफ जहां बीजेपी इसे जेडीयू का असली चरित्र बता रही है. वहीं, विपक्ष इसे सरकार की नाकामियों से ध्यान भटकाने की साजिश करार दे रहा है. वहीं, इस पोस्टर के बहाने बीजेपी, कांग्रेस, राजद और जदयू के बीच जमकर सियासी तीर चल रहे हैं.
'लूट-खसोट' राजद का चरित्र: बीजेपी
बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक ने कहा कि एमएलसी सुनील सिंह पर लगे आरोप काफी संगीन हैं. राष्ट्रीय जनता दल को इन सवालों का जवाब देना चाहिए. उन्होंने कि यह ये पोस्टर राष्ट्रीय जनता दल के अंदरूनी गड़बड़ी का नतीजा है, क्योंकि वहां सब एक-दूसरे के भेद जानते हैं, लेकिन यादव समाज की महिला के साथ ठगी का आरोप गंभीर है. मुझे लगता है कि इस मामले पर राष्ट्रीय जनता दल को अपनी सफाई देनी चाहिए. हालांकि, राजद का यही चरित्र है लूट मचाना और लूट कसोटकर जनता को कंगाल करना है.
पूरा परिवार कानूनी धाराओं के चक्कर में है: जेडीयू
जेडीयू प्रवक्ता महेश दास ने इस मुद्दे पर लालू परिवार को आड़े हाथों लिया. जदयू प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव के सामाजिक न्याय में क्या आता है, इस पोस्टर में एकदम सही सही दर्शाया गया है. पूरा परिवार कानूनी धाराओं के चक्कर में है. 305, 306 और 307 में ये लोग शामिल हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का सामाजिक न्याय का सच्चा काला चिट्ठा ये लोग फैलाते हैं. सुबह दलित शिवचंद्र राम को एमएलसी बनाया जाएगा और शाम होते-होते जिस बक्से और जिस थैले से पैसा पहुंच गया सामाजिक न्याय का थैला वही ध्वस्त हो जाता है.
ध्यान भटका रही सरकार: राजद
पटना में लगे इस पोस्टर पर राजद की तरफ से बयान भी आ गया है. राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान को लेकर भी स्थिति संतोषजनक नहीं है. बिहार में कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है. अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है. साथ ही, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामलों को लेकर भी सरकार सवालों के घेरे में है. उन्होंने कहा कि आरोप लगाया कि इन मुद्दों पर घिरने के बाद सत्ता पक्ष के नेता तरह-तरह के बयान देकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पटना में विवादित पोस्टर लगाए जाने और विपक्षी नेताओं को बदनाम करने के प्रयास राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित प्रतीत होता है.
मान-मर्यादा को ठेस पहुंचाने की घटिया राजनीति: कांग्रेस
कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप है, तो उसके लिए अदालत, पुलिस और न्यायिक व्यवस्था मौजूद है, जहां तथ्यों के आधार पर मामले की जांच और सुनवाई हो सकती है. उन्होंने आरोप लगाया कि पोस्टर लगाकर किसी व्यक्ति की मान-मर्यादा और सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जो गलत मानसिकता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि दूसरों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाकर अपनी राजनीति को जीवित रखने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए. कांग्रेस ने इस प्रकार के पोस्टर लगाए जाने की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह किसी की छवि खराब करने का प्रयास है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है.
रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा