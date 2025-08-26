Bihar Politics: महागठबंधन का पावर शो, राहुल-प्रियंका के साथ रेवंत रेड्डी की मौजूदगी पर NDA हमलावर

Bihar Chunav 2025: पटना में महागठबंधन के पावर शो के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी एक मंच पर नजर आए. इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी और एनडीए ने कड़ा हमला बोला.
Bihar Politics: बिहार की राजनीति में रविवार का दिन बेहद गर्म रहा. महागठबंधन ने पटना में पावर शो किया. इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मंच साझा किया. उनके साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी वोट अधिकार यात्रा में शामिल हुए. महागठबंधन के इस कार्यक्रम को लेकर विपक्षी एनडीए ने कड़ा रुख अपनाया और इस पर सवाल उठाए.
भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मौजूदगी को लेकर हमला बोला. पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि बिहार के लिए यह शर्मनाक स्थिति है कि तेजस्वी यादव ने ऐसे नेताओं को बुलाया जिन्होंने अतीत में बिहार और यहां के लोगों का सार्वजनिक अपमान किया.
बीजेपी ने याद दिलाया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कभी बिहार के डीएनए को खराब बताया था. वहीं प्रियंका गांधी पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने बिहारियों पर की गई अभद्र टिप्पणी पर ताली बजाकर उसका समर्थन किया था. बीजेपी ने सवाल उठाया कि आखिर तेजस्वी यादव को बिहार का अपमान करने वाले नेताओं से इतना लगाव क्यों है.
सम्राट चौधरी का हमला
बिहार के उपमुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने भी महागठबंधन पर निशाना साधा. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस और उसके नेताओं ने हर मौके पर बिहार को अपमानित किया है. सम्राट चौधरी ने कहा कि रेवंत रेड्डी और प्रियंका गांधी ने बिहार की जनता का अपमान कर उस पर हंसी उड़ाई थी. यह पूरे बिहार और हर बिहारी की अस्मिता पर चोट थी. उन्होंने सवाल किया कि लालू परिवार ऐसी क्या मजबूरी में है कि जो लोग बिहार का अपमान करते हैं, उन्हें ही कंधे पर बैठाकर घुमा रहा है.सम्राट चौधरी ने तीखे लहजे में कहा कि क्या लालू परिवार ने सत्ता की खातिर बिहार की अस्मिता और स्वाभिमान को गिरवी रख दिया है. उन्होंने मांग की कि इस 'अक्षम्य गलती' के लिए लालू परिवार को पूरे बिहार से माफी मांगनी चाहिए.
बीजेपी नेताओं का बयान
बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष अनामिका पासवान ने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बिहार आना कोई मायने नहीं रखता. उन्होंने आरोप लगाया कि ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार को गालियां दीं और बिहार को बर्बाद करने की बात कही. अनामिका पासवान ने कहा कि आज भ्रष्टाचार के प्रतीक तेजस्वी यादव ऐसे नेताओं के साथ खड़े हैं जिन्होंने बिहार के डीएनए को खराब कहा था. उन्होंने सवाल किया कि तेजस्वी यादव, जो खुद बिहारी हैं, वे ऐसे नेता के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं. अनामिका पासवान ने कहा कि बिहार की जनता इन नेताओं की यात्रा से प्रभावित नहीं होगी क्योंकि वे एनडीए के साथ खड़ी है.
जेडीयू ने भी साधा निशाना
जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने भी तेजस्वी यादव पर हमला किया. उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पहले उत्तर प्रदेश में घूमते रहे और वहां बुरी तरह राजनीतिक रूप से असफल हुए. अब वे बिहार में आकर वादे कर रहे हैं. अभिषेक झा ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कभी बिहार के डीएनए पर सवाल खड़ा किया था. ऐसे में तेजस्वी यादव का उनके साथ खड़ा होना बिहार की अस्मिता पर चोट है. उन्होंने कहा कि अगर डीएनए पर ही सवाल उठाना है तो सबके डीएनए की जांच होनी चाहिए ताकि साफ हो सके कि किसके अंदर बिहारी अस्मिता को बचाने की भावना है.
महागठबंधन का पलटवार
एनडीए के हमलों पर महागठबंधन चुप नहीं रहा. आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान ने कहा कि बीजेपी नेताओं को बिहार के डीएनए पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठाया था. सारिका पासवान ने कहा कि बीजेपी खुद बिहार का अपमान करने वालों की अगुवाई करती है. उन्होंने कहा कि आज महागठबंधन के तमाम नेता संविधान बचाने और बिहार के विकास के लिए एकजुट हुए हैं. रेड्डी ने क्या कहा या नहीं कहा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सभी आज एक मंच पर हैं.
कांग्रेस का जवाब
कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह ने कहा कि एनडीए नेताओं को पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए कि उन्होंने क्यों बिहार के डीएनए पर सवाल खड़ा किया था. उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी के बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है. समीर सिंह ने कहा कि रेड्डी ने अपनी राज्य की राजनीति में बयान दिया था और उसका मकसद बिहार का अपमान करना नहीं था. उन्होंने साफ किया कि महागठबंधन नेताओं का एक मंच पर आना बिहार की जनता के अधिकार और लोकतंत्र की रक्षा के लिए है.
