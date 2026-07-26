/प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में जीविका दीदी के दुरुपयोग का आरोप लगाया, EC को 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम

प्रशांत किशोर ने पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए है. उन्होंने आरोप लगाया कि जिलाधिकारी भी ट्वीट करके जीविका दीदी के सिस्टम का बेजा इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं. पीके ने प्रशासन और सत्ताधारी दल की इस कथित मिलीभगत के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है. ​प्रशांत किशोर ने कहा कि पूरे मामले को लेकर वे और उनके सहयोगी पहले भी दो बार चुनाव आयोग से मिल चुके हैं और अपनी लिखित शिकायत दर्ज करा चुके हैं. उन्होंने अब चुनाव आयोग को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आगामी 24 घंटे के भीतर जीविका दीदी के कैडर को पूरी चुनाव प्रक्रिया से अलग नहीं किया गया, तो उनके कार्यकर्ता और वे खुद कल चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे.