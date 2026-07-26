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प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में जीविका दीदी के दुरुपयोग का आरोप लगाया, EC को 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम

Prashant Kishor News: जन सुराज के संस्थापक और बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर ने एनडीए गठबंधन और स्थानीय प्रशासन पर बेहद गंभीर और बड़े आरोप लगाए हैं. प्रशांत किशोर का आरोप है कि राज्य में एनडीए के लोग जीविका दीदी का राजनीतिक और गलत इस्तेमाल कर रहे हैं.

Written ByRupendra Kumar SrivastavaEdited ByK Raj Mishra
Published: Jul 26, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 03:59 PM IST
प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में जीविका दीदी के दुरुपयोग का आरोप लगाया, EC को 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम
Image Credit: प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में जीविका दीदी के दुरुपयोग का आरोप लगाया (Zee Media)

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