/प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में जीविका दीदी के दुरुपयोग का आरोप लगाया, EC को 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम

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बांकीपुर उपचुनाव में जैसे-जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है. इस बीच जन सुराज के संस्थापक और बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर ने एनडीए गठबंधन और स्थानीय प्रशासन पर बेहद गंभीर और बड़े आरोप लगाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाताओं को लगातार डराया-धमकाया जा रहा है और यह भय दिखाया जा रहा है. प्रशांत किशोर ने कहा कि राज्य में एनडीए के लोग जीविका दीदी का राजनीतिक और गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. पीके ने कहा कि लोगों से कहा जा रहा है कि अगर एनडीए के पक्ष में मतदान नहीं किया, तो उन्हें सरकारी योजनाओं के मिलने वाले लाभों से वंचित कर दिया जाएगा.
प्रशांत किशोर ने पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए है. उन्होंने आरोप लगाया कि जिलाधिकारी भी ट्वीट करके जीविका दीदी के सिस्टम का बेजा इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं. पीके ने प्रशासन और सत्ताधारी दल की इस कथित मिलीभगत के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है. प्रशांत किशोर ने कहा कि पूरे मामले को लेकर वे और उनके सहयोगी पहले भी दो बार चुनाव आयोग से मिल चुके हैं और अपनी लिखित शिकायत दर्ज करा चुके हैं. उन्होंने अब चुनाव आयोग को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आगामी 24 घंटे के भीतर जीविका दीदी के कैडर को पूरी चुनाव प्रक्रिया से अलग नहीं किया गया, तो उनके कार्यकर्ता और वे खुद कल चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे.
प्रशांत किशोर ने आगे यह भी आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है. उन्हें बेवजह डराया और धमकाया जा रहा है. उन्होंने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि होटलों में ठहरने वाले उनके लोगों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है. पीके ने कहा क्या पुलिस वाले भाजपा के लोगों से भी होटलों में जाकर पूछताछ कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि चुनाव नजदीक आते देख भाजपा और एनडीए के लोग पूरी तरह से डरे हुए हैं और इसी डर के कारण वे प्रशासन का दुरुपयोग करवाकर उनके कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करवा रहे हैं.