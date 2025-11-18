Prashant Kishor News: एक वचन पूरा नहीं कर पाए और दूसरी बार सन्यास लेने का ऐलान कर बैठे प्रशांत किशोर

Prashant Kishor Press Conference: जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव में पार्टी के शर्मनाक प्रदर्शन की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि हमने ईमानदार कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह असफल रही. इसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है. व्यवस्था परिवर्तन की तो बात ही छोड़िए, हम सत्ता परिवर्तन भी नहीं ला पाए. लेकिन बिहार की राजनीति बदलने में हमारी भूमिका जरूर रही. पीके ने कहा कि हमारी कोशिशों में, हमारी सोच में, और जिस तरह से हमने ये समझाया कि जनता ने हमें नहीं चुना, उसमें जरूर कोई न कोई चूक रही होगी. अगर जनता ने हम पर विश्वास नहीं दिखाया, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है. मैं ये जिम्मेदारी 100% अपने ऊपर लेता हूं कि मैं बिहार की जनता का विश्वास नहीं जीत पाया.

अपनी बात से पलट गए प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर को जब पत्रकारों ने सन्यास लेने वाला दिलाया तो पीके ने सन्यास लेने से साफ इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि मैं किस पद पर हूं, जो इस्तीफा दे दूं? पीके ने कहा कि मैंने कहा था कि अगर जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें मिलीं, तो मैं रिटायर हो जाऊंगा. मुझे किस पद से इस्तीफा देना चाहिए? मैंने ये नहीं कहा कि मैं बिहार छोड़ दूंगा. मैंने राजनीति छोड़ दी है. मैं राजनीति नहीं करता, लेकिन मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं बिहार के लोगों के लिए बोलना बंद कर दूंगा. इसके तुरंत बाद ही पीके ने एक नई भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अगर ऐसा हो गया तो मैं सन्यास ले लूंगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- 'JDU को हर हाल में चाहिए स्पीकर पद...; कांग्रेस प्रवक्ता के दावे से सियासी पारा चढ़ा

फिर से सन्यास लेने का ऐलान किया

प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने 40 हजार करोड़ रुपये की योजनाए लाई थी. स्वरोजगार योजना के तहत डेढ़ करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे गए. सरकार ने यह भी वादा किया था कि 6 महीने में 2-2 लाख रुपये देने का वादा भी किया गया था. पीके ने कहा कि अगर वादे के अनुसार एनडीए की सरकार 6 महीने में महिलाओं को 2-2 लाख रुपये दे देगी, तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे. अगर सरकार ऐसा नहीं कर पाई तो स्पष्ट हो जाएगी कि नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपये देकर वोट खरीद लिए थे.