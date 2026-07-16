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बांकीपुर चुनाव से पहले BJP ने आज फिर प्रशांत किशोर को दिया झटका, VIP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी भाजपाई हुए

Jan Suraaj Leaders Join BJP: बांकीपुर उपचुनाव से पहले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है. बीजेपी ने आज (गुरुवार, 16 जुलाई) एक बार फिर से जन सुराज में तोड़फोड़ की और पीके की करीबी नेत्री चेतना झांब को तोड़ लिया. बुधवार (15 जुलाई) को प्रशांत किशोर के सहयोगी रहे बिट्टू सिंह, गोपाल सिंह और केसी सिन्हा ने जन सुराज छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 16, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 03:38 PM IST
बांकीपुर चुनाव से पहले BJP ने आज फिर प्रशांत किशोर को दिया झटका, VIP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी भाजपाई हुए
Image Credit: BJP ने आज फिर प्रशांत किशोर को दिया झटका, VIP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी भाजपाई हुए (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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