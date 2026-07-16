/बांकीपुर चुनाव से पहले BJP ने आज फिर प्रशांत किशोर को दिया झटका, VIP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी भाजपाई हुए

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बांकीपुर उपचुनाव से पहले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है. बीजेपी ने आज (गुरुवार, 16 जुलाई) एक बार फिर से जन सुराज में तोड़फोड़ की और पीके की करीबी नेत्री और फिल्म निर्देशिका चेतना झांब को तोड़ लिया. 2025 के विधानसभा चुनाव में वह जन सुराज की टिकट पर समस्तीपुर सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं. उनके साथ फतुहा ब्लॉक की प्रमुख श्रुति श्री भी अपने समर्थकों के साथ आज बीजेपी में शामिल हो गईं. इस दौरान VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी को भी झटका लगा. VIP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद मधुकर ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली.
सभी को पार्टी में शामिल करने के लिए पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में बीजेपी ने मिलन समारोह का आयोजन किया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने चेतना झांब के अलावा जन सुराज के कई नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई. इस दौरान मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के कई नेताओं ने भी बीजेपी का दामन थामा. वीआईपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट आनंद मधुकर यादव ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली. इससे पहले बुधवार (15 जुलाई) को प्रशांत किशोर के सहयोगी रहे बिट्टू सिंह, गोपाल सिंह और केसी सिन्हा ने जन सुराज छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था.
तीनों नेता पीके काफी करीबी थे. प्रशांत किशोर ने बिट्टू सिंह को दीघा विधानसभा सीट से, केसी सिन्हा को कुम्हरार विधानसभा से और गोपाल सिंह को मनेर विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाया था. तीनों नेताओं को हार का सामना करना पड़ा था. बांकीपुर उपचुनाव से पहले इसे प्रशांत किशोर को बड़ा झटका माना जा रहा है. बीजेपी रणनीतिकारों की नजर जन सुराज के छोटे बड़े सभी नेताओं पर हैं.