Bihar Politics: पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर असल मुद्दों से भटकाया जा रहा ध्यान: प्रशांत किशोर
Bihar Politics: पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर असल मुद्दों से भटकाया जा रहा ध्यान: प्रशांत किशोर

Bihar Politics: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने RJD की रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर की गई टिप्पणी को असली मुद्दों से भटकाने के लिए किए जाने वाला चुनावी ड्रामा कहा. उन्होंने दिल्ली और तमिलनाडु में बिहारी लड़कों को दी जाने वाली गालियों के मुद्दे पर भी अपना पक्ष रखा.

Edited By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 21, 2025, 06:48 PM IST

जन सुराज पार्टी, संस्थापक, प्रशांत किशोर
जन सुराज पार्टी, संस्थापक, प्रशांत किशोर

Bihar Politics: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राजद की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी को 'फिक्स्ड मैच' करार दिया. उन्होंने कहा कि यह सब चुनावी ड्रामा है, लेकिन असली मुद्दों पर कोई बात नहीं होती.

जहानाबाद में प्रशांत किशोर ने कहा, 'जो लोग प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जिन्हें भाजपा 'गालिबाज' कह रही है, चुनाव के लिए उनका यह 'फिक्स्ड मैच' है. जनता इसमें उलझ जाएगी, लेकिन कोई यह नहीं बोलेगा कि महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु में बिहारी लड़कों को दी जाने वाली गालियों को कैसे रोका जाए.'

उन्होंने आगे कहा, 'तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जबकि तेजस्वी की मां राबड़ी देवी बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को अपना भाई कहती हैं. यह जनता को बेवकूफ बनाने का तरीका नहीं है, तो क्या है?'

प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी पर बेनामी संपत्ति जुटाने के आरोपों को फिर से दोहराया. उन्होंने कहा, 'अशोक चौधरी ने 200 करोड़ की जमीन को अलग-अलग समय पर खरीदा है और अब उन्हें बिहार की जनता को यह बताना चाहिए कि उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी सही है और कौन सी गलत है. बेनामी संपत्ति पर मैंने जो कहा है, उसका जवाब उन्हें देना होगा. अगर मैंने गलत कहा है तो मुझे जेल भेजें और मुझ पर मानहानि का केस करें. नहीं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए.'

उन्होंने आगे कहा, 'उनकी ही पार्टी के नीरज कुमार ने कहा है कि अगर उन पर आरोप लगा है तो उनको सामने आकर जवाब देना चाहिए.'

इनपुट:आईएएनएस

Bihar politics

