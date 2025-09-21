Bihar Politics: पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर असल मुद्दों से भटकाया जा रहा ध्यान: प्रशांत किशोर

Bihar Politics: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राजद की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी को 'फिक्स्ड मैच' करार दिया. उन्होंने कहा कि यह सब चुनावी ड्रामा है, लेकिन असली मुद्दों पर कोई बात नहीं होती.

जहानाबाद में प्रशांत किशोर ने कहा, 'जो लोग प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जिन्हें भाजपा 'गालिबाज' कह रही है, चुनाव के लिए उनका यह 'फिक्स्ड मैच' है. जनता इसमें उलझ जाएगी, लेकिन कोई यह नहीं बोलेगा कि महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु में बिहारी लड़कों को दी जाने वाली गालियों को कैसे रोका जाए.'

उन्होंने आगे कहा, 'तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जबकि तेजस्वी की मां राबड़ी देवी बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को अपना भाई कहती हैं. यह जनता को बेवकूफ बनाने का तरीका नहीं है, तो क्या है?'

Add Zee News as a Preferred Source

प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी पर बेनामी संपत्ति जुटाने के आरोपों को फिर से दोहराया. उन्होंने कहा, 'अशोक चौधरी ने 200 करोड़ की जमीन को अलग-अलग समय पर खरीदा है और अब उन्हें बिहार की जनता को यह बताना चाहिए कि उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी सही है और कौन सी गलत है. बेनामी संपत्ति पर मैंने जो कहा है, उसका जवाब उन्हें देना होगा. अगर मैंने गलत कहा है तो मुझे जेल भेजें और मुझ पर मानहानि का केस करें. नहीं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए.'

उन्होंने आगे कहा, 'उनकी ही पार्टी के नीरज कुमार ने कहा है कि अगर उन पर आरोप लगा है तो उनको सामने आकर जवाब देना चाहिए.'

इनपुट:आईएएनएस

ये भी पढे़ं:पहले तेज प्रताप और अब रोहिणी आचार्य, क्या लालू परिवार में सियासी विरासत की जंग शुरू?

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!