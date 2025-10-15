Bihar Chunav 2025: प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान- नहीं लड़ेंगे बिहार चुनाव, जन सुराज को जिताएंगे

Prashant Kishor News: बिहार चुनाव को लेकर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा घोषणा कर दी है. उन्होंने बिहार चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है. इससे पहले वे अक्सर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सामने ताल ठोंकने की बात कहते थे, लेकिन अब अपने वादे से पीछे हट गए हैं. चुनावी मैदान में नहीं उतरने के फैसले पर पीके ने कहा कि यह फैसला पार्टी के व्यापक हित में लिया गया है. पीके ने कहा कि पार्टी ने तय किया है कि उन्हें विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि पार्टी को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए. पीके ने कहा कि अगर वह चुनाव लड़ते तो उनका ध्यान संगठन के आवश्यक कार्यों से भटक जाता, इसलिए यह फैसला पार्टी के व्यापक हित में लिया गया है.

