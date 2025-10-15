Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2962311
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान- नहीं लड़ेंगे बिहार चुनाव, जन सुराज को जिताएंगे

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सामने चुनाव लड़ने की बात कहने वाले प्रशांत किशोर ने अब चुनावी मैदान से दूर रहने का फैसला लिया है. उन्होंने ऐलान किया कि वह बिहार चुनाव नहीं लड़ेंगे और पार्टी को बढ़ाने पर ध्यान देंगे.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 15, 2025, 11:09 AM IST

Trending Photos

प्रशांत किशोर
प्रशांत किशोर

Prashant Kishor News: बिहार चुनाव को लेकर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा घोषणा कर दी है. उन्होंने बिहार चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है. इससे पहले वे अक्सर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सामने ताल ठोंकने की बात कहते थे, लेकिन अब अपने वादे से पीछे हट गए हैं. चुनावी मैदान में नहीं उतरने के फैसले पर पीके ने कहा कि यह फैसला पार्टी के व्यापक हित में लिया गया है. पीके ने कहा कि पार्टी ने तय किया है कि उन्हें विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि पार्टी को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए. पीके ने कहा कि अगर वह चुनाव लड़ते तो उनका ध्यान संगठन के आवश्यक कार्यों से भटक जाता, इसलिए यह फैसला पार्टी के व्यापक हित में लिया गया है.

खबर अपडेट हो रही है...

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

bihar chunav 2025Prashant KishorJan Suraj

Trending news

bihar chunav 2025
शहाबुद्दीन की विरासत संभालेंगे बेटे ओसामा! RJD ने सिवान की इस सीट से मैदान में उतारा
bihar chunav 2025
प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान- नहीं लड़ेंगे बिहार चुनाव, जन सुराज को जिताएंगे
bihar chunav 2025
क्यों होने लगी बिहार चुनाव में गंगोता जाति की चर्चा? जानिए सबकुछ
RJD Candidate List
बिहार चुनाव के लिए राजद की पहली लिस्ट जारी, 31 कैंडिडेट को मिला टिकट
bihar chunav 2025
चिराग पासवान ने फिर फंसा दिया पेंच, BJP की परंपरागत सीट पर उतार दिया अपना उम्मीदवार
bihar chunav 2025
मनीष कश्यप की चुनावी सीट फाइनल, 18 अक्टूबर को करेंगे नॉमिनेशन, जन सुराज से टिकट तय!
Dhanbad News
धनबाद पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर भानु मांझी का किया एनकाउंटर, SSP की स्पष्ट चेतावनी
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: तेजस्वी, सम्राट और विजय सिन्हा सहित तमाम दिग्गज नेता आज कर सकते हैं अपना-अपना नामांकन
bihar chunav 2025
नाराज उपेंद्र कुशवाहा ने खराब कर दी NDA की तबीयत! आधी रात को मिलने पहुंचे BJP नेता
Goreakothi Vidhan Sabha seat history of close contest between the BJP and RJD
Goreakothi Vidhan Sabha: 2010 के बाद से भाजपा और राजद के बीच रही है कांटे की टक्कर