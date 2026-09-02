/मुजफ्फरपुर में प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, 8 सीटों पर MLC चुनाव लड़ेगी जन सुराज, प्रत्याशियों की घोषणा जल्द

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जन सुराज पार्टी के सूत्रधार और बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर 2 सितंबर, 2026 दिन बुधवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे. यहां पर उन्होंने आगामी तिरहुत शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी (MLC) चुनाव को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें MLC प्रत्याशी को लेकर चर्चाएं हुईं. इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों ने आगामी एमएलसी चुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशियों के संबंध में अपनी राय रखी.
प्रशांत किशोर ने तैयारियों से संबंधित सुझाव भी शेयर किए
बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर ने इस दौरान सभी सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करने की बात कहते हुए अपने-अपने क्षेत्रों में संगठन की स्थिति, मतदाताओं के बीच जन सुराज की पहुंच और चुनाव को लेकर स्थानीय स्तर पर आवश्यक तैयारियों से संबंधित सुझाव भी शेयर किए.
'जन सुराज सभी 8 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेंगी'
वहीं, मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बैठक में आगामी एमएलसी (MLC) चुनाव को लेकर आपस में विस्तृत चर्चा हुईं. उन्होंने बताया कि किसे पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाए. उन्होंने कहा कि वे सभी 8 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेंगे. वहीं, अगले दो-चार दिनों में जन सुराज के प्रत्याशी की घोषणा भी करेंगे.
'कार्यकर्ता-समर्थक चाहते हैं कि पार्टी पूरी ताकत के साथ यह चुनाव लड़े'
पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर ने कहा कि यह तो चुनाव में पता चलेगा कि जन सुराज का जनाधार बढ़ रहा है या घट रहा है. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता और समर्थक चाहते हैं कि पार्टी पूरी ताकत के साथ यह चुनाव लड़े.
संगठन में चुनाव को लेकर उत्साह: प्रशांत किशोर
प्रशांत किशोर ने कहा कि संगठन में चुनाव को लेकर उत्साह है और सभी लोग बांकीपुर की जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मजबूती से मैदान में उतरना चाहते हैं.
बता दें कि बिहार में तिरहुत शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी (MLC) चुनाव आने वाले दिनों में होने वाला है. इसको लेकर प्रशांत किशोर पूरी तैयारी में अभी से जुट गए हैं.