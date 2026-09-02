/मुजफ्फरपुर में प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, 8 सीटों पर MLC चुनाव लड़ेगी जन सुराज, प्रत्याशियों की घोषणा जल्द

जन सुराज पार्टी के सूत्रधार और बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर 2 सितंबर, 2026 दिन बुधवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे. यहां पर उन्होंने आगामी तिरहुत शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी (MLC) चुनाव को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें MLC प्रत्याशी को लेकर चर्चाएं हुईं. इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों ने आगामी एमएलसी चुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशियों के संबंध में अपनी राय रखी.