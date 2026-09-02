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मुजफ्फरपुर में प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, 8 सीटों पर MLC चुनाव लड़ेगी जन सुराज, प्रत्याशियों की घोषणा जल्द

मुजफ्फरपुर में प्रशांत किशोर ने बुधवार को जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. बैठक के बाद उन्होंने ऐलान किया कि वह एमएलसी की 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे.

Written ByManitosh kumarEdited ByShailendra
Published: Sep 02, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 06:23 PM IST
मुजफ्फरपुर में प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, 8 सीटों पर MLC चुनाव लड़ेगी जन सुराज, प्रत्याशियों की घोषणा जल्द
Image Credit: चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर का बड़ा दांव (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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