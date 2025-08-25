Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, बोले- दिसंबर 2025 से बुजुर्गों को 2000 रुपये पेंशन और बच्चों को मुफ्त शिक्षा
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, बोले- दिसंबर 2025 से बुजुर्गों को 2000 रुपये पेंशन और बच्चों को मुफ्त शिक्षा

मुजफ्फरपुर के मीनापुर में आयोजित सभा में प्रशांत किशोर ने बिहार की एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद हजारों बच्चे बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 25, 2025, 06:24 PM IST

Muzaffarpur News: जन सुराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने अपनी बिहार बदलाव यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के रामा कृष्णा हाई स्कूल मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया. सभा स्थल पर भारी संख्या में लोग पहुंचे. प्रशांत किशोर ने अपने भाषण में बिहार की राजनीति, सरकार और मौजूदा हालात पर तीखा हमला बोला.

प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद आज भी हजारों बच्चों के पास पहनने के लिए सूती कपड़ा और पैरों में चप्पल तक नहीं है. उन्होंने भीड़ से सवाल किया कि जब जनता ने मोदी के चेहरे पर वोट दिया तो 'चायवाला प्रधानमंत्री' बन गया, और नीतीश के चेहरे पर वोट दिया तो 'वैद्य का बेटा' 20 साल से सत्ता में बैठा है. लेकिन आम आदमी और गरीब परिवार के बच्चे आज भी बुनियादी जरूरतों से वंचित हैं.

प्रशांत किशोर ने लोगों को समझाने के लिए लालू प्रसाद यादव का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि लालू जी अपने बेटे की चिंता करते हैं, चाहते हैं कि चाहे उनका बेटा पढ़ाई में कमजोर हो, फिर भी राजा बने. लेकिन बिहार की आम जनता अपने बच्चों की चिंता नहीं करती. यहां पढ़े-लिखे बच्चे मैट्रिक, बी.ए., एम.ए. तक करने के बाद भी बेरोजगार हैं, जबकि नेताओं के बच्चे बिना पढ़ाई-लिखाई के सत्ता में जगह पा जाते हैं.

सभा में प्रशांत किशोर ने जनता से कई बड़े वादे किए. उन्होंने घोषणा की कि अगर उनकी सरकार बनी तो दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ऊपर के हर पुरुष और महिला को 2000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी. इसके साथ ही 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूलों में भी मुफ्त शिक्षा मिलेगी और उनकी फीस सरकार भरेगी. प्रशांत किशोर ने कहा कि गरीब परिवारों के बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ाई का मौका मिलेगा.

प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि जब तक सरकारी विद्यालयों में गुणवत्ता नहीं आ जाती, तब तक सरकार गरीब बच्चों की फीस निजी स्कूलों में देगी. उन्होंने कहा कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और यह केवल अमीरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए.

प्रशांत किशोर ने रोजगार को लेकर भी वादा किया. उन्होंने कहा कि 2025 के बाद बिहार की दिवाली और छठ आखिरी बार ऐसी होगी जब लोग रोजगार के लिए राज्य छोड़ेंगे. मीनापुर और मुजफ्फरपुर समेत बिहार भर के युवाओं को बाहर जाकर मजदूरी करने की जरूरत नहीं होगी. उन्होंने दावा किया कि 50 लाख युवाओं को वापस लाकर उन्हें बिहार में ही 10-12 हजार रुपये की नौकरी और काम दिया जाएगा.

सभा के अंत में किशोर ने जनता से अपील की कि इस बार वे नेताओं के चेहरे देखकर वोट न करें. उन्होंने कहा कि चाहे लालू हों, नीतीश हों या मोदी, सबने जनता को ठगा है. अबकी बार लोग अपने बच्चों की पढ़ाई और रोजगार को ध्यान में रखकर वोट दें. किशोर ने कहा कि बिहार में जनता का राज होना चाहिए, न कि नेताओं का.

इनपुट- मणितोष कुमार

;