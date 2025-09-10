Bihar Chunav 2025: '13 दिन गाड़ी पर बैठकर राहुल गांधी घूमे, यदि यह मेहनत है तो मेहनत की परिभाषा बदल देनी चाहिए...' प्रशांत किशोर का तंज
Bihar Chunav 2025: '13 दिन गाड़ी पर बैठकर राहुल गांधी घूमे, यदि यह मेहनत है तो मेहनत की परिभाषा बदल देनी चाहिए...' प्रशांत किशोर का तंज

Prashant Kishor News: राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि 13 दिन गाड़ी पर बैठकर राहुल गांधी घूमे, यदि यह मेहनत है तो मेहनत की परिभाषा बदल देनी चाहिए. पीके ने कहा कि राहुल गांधी 13 दिन बिहार में रहे, इसके लिए बिहार के लोगों को एहसान मान लेना चाहिए.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Sep 10, 2025, 01:36 PM IST

प्रशांत किशोर
Prashant Kishor On Congress: बिहार में अबकी बार किसकी सरकार बनेगी, इसे लेकर 'Zee Media' आज यानी बुधवार (10 सितंबर) पटना में कॉन्क्लेव कर रहा है. इस कार्यक्रम में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी शामिल हुए और उनसे तीखे सवाल-जवाब किए गए. इस दौरान बिहार में कांग्रेस के भविष्य से जुड़े सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं दिखता है. कांग्रेस ने खुद तय किया है कि उसका भविष्य लालटेन से जुड़े. इस पर सवाल किया कि क्या राहुल गांधी की मेहनत बेकार चली जाएगी. इस सवाल पर पीके ने कहा कि 13 दिन गाड़ी पर बैठकर राहुल गांधी घूमे, यदि यह मेहनत है तो मेहनत की परिभाषा बदल देनी चाहिए. 

प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी 13 दिन बिहार में रहे, इसके लिए बिहार के लोगों को एहसान मान लेना चाहिए. राजद-जेडीयू को कितनी-कितनी सीटें मिलेंगी? इस सवाल पर प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि जेडीयू को 25 सीटें भी नहीं आएंगी. उन्होंने राजद की सीटें भी घटने का दावा किया. उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सीटें इस बार पहले से कम होंगी. इस दौरान पीके ने जनसुराज पार्टी को लेकर बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी अर्श पे रहेगी या फर्श पे. पीके ने कहा कि हमारी पार्टी या तो टॉप पर रहेगी या फिर सबसे नीचे रहेगी. या तो 10 से कम या फिर 150 से आगे.

ये भी पढ़ें- 'RJD-कांग्रेस ने बिहार को घुसपैठियों का अड्डा बना दिया', नित्यानंद राय का बड़ा बयान

त्रिशंकु विधानसभा होने पर पीके ने फिर से चुनावों जाने की बात कही. उन्होंने साफ कहा कि वह किसी भी गठबंधन का समर्थन नहीं करेंगे. वहीं अगर जन सुराज की सरकार बनी तो क्या काम किए जाएंगे, इसका रूपरेखा बताते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार को सुधारने में बहुत समय लगेगा. अगर हमारी सरकार बनी तो फर्जी शराबबंदी कानून को हटा दिया जाएगा. बिहार में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को 2 हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी. एक नया विभाग बनाया जाएगा, जिसका काम होगा कि बिहार से होने वाले पलायन को बंद कर दिया जाए. इसका फायदा यह होगा कि 50 लाख से अधिक लोग, जो 12 हजार रुपये कमाने के लिए बाहर जाते हैं, वो न जाएं. स्कूलों को नेतरहाट के स्तर तक ले जाने की कोशिश की जाएगी. बिहार में कृषि को मनरेगा से जोड़ दिया जाएगा. नकदी फसल बोने वाले किसानों को मनरेगा से मुफ्त मजदूर उपलब्ध कराया जाएगा. 100 सबसे भ्रष्ट नेता और अफसरों को जेल में डालने की कार्रवाई होगी. साल भर में उनके परिवार से उनकी संपत्ति वसूलने की कार्रवाई की जाएगी.

